Suoni di Marca 2023, svelate le date della nuova edizione

Suoni di Marca è pronto a tornare in città: giovedì 6 aprile il festival ha svelato le date nella nuova edizione che si terrà dal 15 al 29 luglio 2023. Ad oggi mancano quindi cento giorni esatti dal ritorno del festival sulle Mura di Treviso.

Un evento destinato ad animare le notti estive trevigiane: il patron Paolo Gatto annuncia che l'organizzazione di Suoni di Marca procede spedita e già nei prossimi giorni svelerà i primi artisti che si esibiranno a Treviso sul palco del Bastione San Marco. «L'area delle Mura con bancarelle e stand enogastronomici resterà ad ingresso gratuito tutte le sere - annuncia Gatto - ma ci saranno tre concerti a pagamento perché si tratta di grandi artisti, eventi che richiedono costi di organizzazione elevatissimi. Chi vorrà partecipare a questi tre spettacoli dovrà pagare un biglietto per accedere all'area del palco principale ma la zona lungo le Mura resterà ad accesso libero quindi si potrà sentire il concerto camminando tra gli stand». Un format, quello dei concerti a pagamento, che Suoni di Marca aveva già sperimentato nelle edizioni segnate dalla pandemia Covid a Villa Margherita e sulle Mura. Quest'anno solo tre concerti saranno a pagamento, tutti gli altri ad ingresso libero. «Il cartellone è ormai completo - conclude il patron del festival - ci saranno molti artisti italiani ma anche internazionali, come abbiamo sempre fatto. La proposta musicale accontenterà tutti gli appassionati di musica: dal rock all'indie, passando per il pop ed il cantautorato». Tra le novità di quest'anno c'è poi l'aggiunta di un palco in più rispetto all'anno scorso dove si esibiranno le band emergenti. «Un ritorno al pre-pandemia per un appuntamento immancabile con la buona musica e lo stare insieme nelle sere d'estate».