"Oltre la scena": Incontri con artisti, video-interviste, conferenze dal vivo e online

Dopo il successo degli incontri condotti dal vivo nella scorsa stagione e il seguito ottenuto sui social dagli appuntamenti che hanno continuato far parlare del Teatro Mario Del Monaco anche nel periodo di lockdown, Oltre la scena torna con una veste nuova: la rassegna di incontri e dialoghi con i protagonisti della scena curata da Elena Filini per il Teatro Stabile del Veneto e il Comune di Treviso accompagnerà anche quest’anno il pubblico nella scoperta degli spettacoli, dei concerti e delle opere in programma per la stagione ottobre-dicembre 2020 con appuntamenti in sala ma anche online.

Salotto in scena: incontri e racconti dal vivo

Non più il foyer con i suoi divanetti, ma la sala del Teatro Mario Del Monaco si fa salotto in questa particolare stagione per ospitare, nel rispetto di tutte le norme per la prevenzione dei contagi, la domenica mattina i grandi interpreti del palcoscenico. A dare il via agli appuntamenti il 25 ottobre (ore 11.00) saranno Katia Ricciarelli e Silvia Casarin Rizzolo, che si racconteranno in scena in occasione dei 120 anni dalla prima messa in scena della Tosca al Teatro Mario Del Monaco. Domenica 15 novembre l’appuntamento sarà, invece, dedicato al Rigoletto, mentre il 13 dicembre il soprano Raina Kabaivanska incontrerà il pubblico in occasione della rappresentazione de La vedova allegra.

Incontri dal Backstage: video interviste d’introduzione all’opera

Gli appuntamenti dedicati alla lirica non si fermano qui. In scena, 15 minuti prima dell'alzata del sipario, infatti i protagonisti dei titoli in programma approfondiranno la trama e personaggi dell’opera in una serie di video interviste proposte al pubblico in sala e agli studenti durante le anteprime.

Incontri in Palcoscenico: conferenze d’introduzione ai concerti

Rimangono dal vivo, invece, gli incontri d’introduzione ai concerti. A partire dal 7 novembre con l’appuntamento Mirabella racconta Rossini prende il via il programma di “Incontri in palcoscenico”. Alle ore 20.00 critici e musicisti ospiti proporranno un'introduzione al concerto per il pubblico che potrà già accomodarsi al proprio posto.

Backstage: cronache dal camerino. Incontri con i protagonisti della Stagione di prosa

Come lo scorso anno Oltre la scena prosegue anche con gli approfondimenti sulla stagione di prosa, che dal vivo si spostano online per scoprire gli spettacoli dietro le quinte. Il camerino del teatro diventa così un set, tra oggetti di scena, abiti e copioni da ripassare. Gli incontri saranno caricati su “Backstage”, la piattaforma digitale del Teatro Stabile del Veneto. I contributi saranno a libera disposizione del pubblico e delle scuole.

Prenotazioni

Gli incontri sono gratuiti, ma su prenotazione obbligatoria. Per prenotare il proprio posto è necessario chiamare il numero 0422 1520980 o scrivere alla mail info.teatrodelmonaco@teatrostabileveneto.it