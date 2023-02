Treviso tiramisù vince il primo premio del concorso Italy food awards

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nello splendido scenario di villa Renoir a Legnano si è svolto Sabato 18 Febbraio il prestigioso galà degli Italy Food Awards che ha visto come vincitrice del primo premio categoria Pasticceria Prodotti Tradizionali Italiani, l’azienda Treviso Tiramisù. Il progetto, promosso da CRAI con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, nasce da una strategia di promozione e valorizzazione dei produttori agroalimentari, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, cuore pulsante e patrimonio unico del nostro Paese. Italy Food Awards è un riconoscimento prestigioso che racconta e valorizza le eccellenze del nostro territorio e premia le aziende attraverso degustazioni alla cieca e giurie settoriali. Il premio celebra l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare Italiano, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. “Questo premio è un riconoscimento dell'alto livello di eccellenza e qualità che abbiamo raggiunto nella preparazione del nostro tiramisù, uno dei dolci più amati e apprezzati in Italia e nel mondo. Ci siamo sempre impegnati per creare un prodotto autentico utilizzando solo i migliori ingredienti e rispettando la ricetta tradizionale. Questo premio ci conferma che siamo sulla strada giusta.” - il commento di Elisa Menuzzo, fondatrice dell’azienda. Un riconoscimento che rende tutto il team di Treviso Tiramisù orgoglioso del lavoro che ha svolto in questi anni che ha portato l’azienda a crescere, ad esplorare nuovi mercati esteri e alla realizzazione di nuovi prodotti . La visione a lungo termine che Treviso Tiramisù ha sempre avuto, nonostante l’apertura dell’azienda in un momento storico difficile, l’ha portata ad investire in un progetto unico, quello della Palazzina di Via Barberia, che verrà presentato nei prossimi mesi. Un progetto che ha richiesto molte energie ma che porterà un vero e proprio luogo simbolo della storia e della cultura del Tiramisù nel cuore della città che lo ha visto nascere.