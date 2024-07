Un BiblioPoint installato al servizio vaccinazioni della “Madonnina”

Un BiblioPoint è stato installato nei giorni scorsi al Servizio Vaccinazioni della “Madonnina”, a Treviso, sede del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2. Si tratta di una piccola libreria in cartone contenente testi lasciati in consultazione per i bambini e per gli adulti, posizionata grazie alla collaborazione continua con la Biblioteca di Treviso e realizzata con il contributo del Centro per il libro e la lettura.

Leggere un libro o, ancora meglio, leggerlo ad alta voce a qualcun altro, iniziando fin dalla tenera età, può sembrare un gesto banale e, invece, come ci ricorda il Servizio Promozione della Salute Ulss 2, guidato dalla dr.ssa Tiziana Menegon, è un processo costante e fondamentale per nutrire lo sviluppo della persona e le abilità cognitive e sociali che rendono ciascun individuo capace di accedere alle informazioni, comprenderle e utilizzarle consapevolmente.

Salute e saperi rappresentano risorse fondamentali per il benessere del singolo e della comunità: è il concetto di health literacy. Da anni il Servizio Promozione della Salute sviluppa e collabora ad azioni e operatività concrete di promozione della lettura proprio perseguendo questo obiettivo. Le reti e i sistemi bibliotecari della provincia di Treviso, nell'ottica della promozione della lettura, organizzano vari eventi in collaborazione con l’Ulss 2 sviluppando, ad esempio, i progetti Nati per leggere e Nati per la musica, organizzando incontri per genitori, concerti e laboratori per grandi e piccini.

Se nelle sale d’attesa di qualche ambulatorio Ulss o del pediatra trovate spazi arredati dedicati alla salute o un BiblioPoint come quello installato, spesso è frutto del lavoro del Team Promozione della lettura dell’Ulss 2 che raccoglie all’interno del Servizio Promozione della Salute i libri per l’infanzia donati dai cittadini per poi distribuirli nei vari punti, nei reparti pediatrici aziendali o nelle scuole: una delle attività realizzate nell’ambito del Programma del Piano della Prevenzione dedicato alla salute della famiglia nei primi 1000 giorni di vita.

Ora siamo in estate, momenti di vacanza aiuteranno a prendere in mano un libro, ma per l’autunno il nostro Servizio Promozione della Salute ha già in cantiere alcune idee che favoriscano la lettura: “Libri che crescono e curano”, un percorso formativo dedicato agli operatori della Neonatologia e Terapia Intensiva neonatale, e “Health Literacy. Dalle parole alle azioni”, progetto dedicato a chi lavora nelle biblioteche e a chi ha a cuore la promozione della lettura per il benessere e la qualità della vita.