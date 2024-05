Le vetrine del Corso del Popolo omaggiano Toti Dal Monte

Mentre al Mario Del Monaco proseguono le audizioni dei 41 semifinalisti del Concorso Internazionale per cantanti Toti Dal Monte, tra i quali la Giuria selezionerà i candidati che accederanno alla serata finale di sabato 18 maggio, chi passeggia nei pressi del teatro può ammirare moltissime vetrine dipinte con illustrazioni ispirate al celebre soprano trevigiano e al titolo a concorso. Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale della Città di Treviso e il Treviso Comic Book Festival nell’ottica di valorizzare il profondo legame che unisce Treviso al Concorso. Un tocco di colere inedito che ha coinvolto innanzitutto le vetrate del Teatro Mario Del Monaco, una dozzina di esercizi commerciali di corso del Popolo e delle vie attigue, nonché quelle dello IAT di piazza Borsa e della Biblioteca Zanzotto. Le opere sono state realizzate da autori della scuderia di talenti del Treviso Comic Book Festival: un modo originale per far scoprire la magia dell’opera attraverso il linguaggio dell’illustrazione, creando un’insolita sinergia tra le due forme artistiche.