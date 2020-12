Acquista un depuratore d’acqua, scopre di dover pagare oltre 4500 euro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nei giorni scorsi è pervenuto all’Associazione Consumatori 24 l’ennesimo caso di contratto che prevede l’acquisto di un impianto di depurazione. I suddetti contratti, riferisce l’Associazione, di per sé molto impegnativi poiché solitamente vincolano ed obbligano il consumatore ad impegnarsi in finanziamenti di lunga durata o a pagamenti di cifre particolarmente elevate. Le dinamiche sono sempre le stesse e questa volta hanno visto coinvolto il Signor D. S., residente a Casale sul Sile (TV). Come riferisce Consumatori 24, tramite una telefonata, al signore sarebbe stata presentata la possibilità di acquistare un depuratore e miscelatore d’acqua. Giunto il rappresentante, faceva sottoscrivere al sig. D. S. presso il proprio domicilio un contratto di un importo che prevedeva la corresponsione di € 30,00 mensili, per una durata massima di 13 anni, dal quale però a dire del rappresentante il signor D.S. avrebbe potuto liberarsi in qualsiasi momento, e contestualmente ritirando 100 euro per l’istallazione del prodotto. Dopo 14 giorni dall’istallazione, il signor D.S. è stato contattato nuovamente dal rappresentante per la firma di alcune ulteriori carte, attraverso le quali l’ignaro consumatore veniva a conoscenza di aver aderito ad un accordo che prevedeva il pagamento di 30 euro mensili esclusivamente per la manutenzione del prodotto. Parallelamente gli veniva richiesto un importo “a pronti e per contanti” di oltre 4.500,00 euro per il depuratore.

Preoccupato, il signor D.S. ha così deciso di rivolgersi all’Associazione Consumatori 24, che grazie alla sua esperienza nel settore, ha tempestivamente provveduto a prendere contatti con la società padovana in questione al fine di risolvere la vertenza in cui è incorso il malcapitato consumatore. La Società impegnate in questo tipo di attività sono diverse e tutte finora seguono lo stesso modus operandi sopra descritto- ribadisce Consumatori 24. Si invita a prestare quindi la massima attenzione per non ritrovarsi coinvolti in una situazione analoga a quella sopra descritta ed in ogni caso, in situazioni delicate come queste, si consiglia di rivolgersi ad un professionista esperto che possa trattare la tematica con la massima attenzione.