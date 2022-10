Tuttinfiera, trevigiana la miglior Pin Up del 2022

E’ un’operaia di cartiera di Crocetta del Montello la vincitrice alla Fiera di Padova del concorso “Pin Up” organizzato da Terre di Moto, società udinese organizzatrice di American Dream, evento improntato sul mito americano in corso fino al 1 novembre al 38° Tuttinfiera. In arte “La Dani”, Daniela Fantin è definita un fuoco d’artificio; si è avvicinata al divertente e scanzonato mondo delle Pin Up nel 2016. Vince una targa Halloween, un regalo targato Clorofilla e la fascia come prima delle 10 concorrenti giunte da tutto il Nord Italia e giudicate da una giuria di quattro donne tra cui alcune artiste di Burlesque.

Tuttinfiera, rassegna nazionale delle passioni e del tempo libero prosegue (organizzata da Nord Est Fair) fino alle ore 19 di martedì in 7 padiglioni dalle ore 9 riunendo 400 espositori da tutta Italia e dall’estero. Domani oltre auto americane partecipanti all’annuale raduno, entreranno alle 11,45 in Fiera per partecipare ad American Dream, la kermesse che a Tuttinfiera riunisce moto, maxi trattori, auto, ma anche moda, cibi e birra Usa, balli country e concerti rock, spettacoli di Burlesque e Pin Up Contest più corsi di avviamento al motociclismo; alle 17 al padiglione 8 si terranno le premiazioni dei più bei modelli e alle 17.30 quelle dell’Italian Motorcycle Championship Custom Bike Show (concorso moto custom). Nell’attiguo padiglione, avviamento allo sport e palco della Padova Fitness Convention con lezioni di Yogafitness, Pound, Boxe Motion, World Jumping, Break, Yogaflexfitness, Kangoo Jumps, World Jumping e Zumba Fitness e attività che vanno dal baseball alle freccette, dal Parkour ai duelli di Bacrama, disciplina inventata nell’89 dal ferrarese Mattia Micai che la illustra in Fiera.

Ma Tuttinfiera è anche relax e misticismo, che nel padiglione 15 si traduce in Padova Benessere, primo expo di prodotti e servizi per il benessere psico-fisico, con incontri, dimostrazioni, massaggi e altre attività. Nella giornata il Mandala realizzato a Tuttinfiera da quattro monaci tibetani del monastero di Gaden Jangtse Tsawa Khangtsen, sarà distrutto come vuole la tradizione. Un padiglione è riservato al collezionismo di dischi, fumetti e figurine ed ai Cosplayer che con la loro presenza colorano l’intera fiera; ed uno al modellismo e al gioco, con costruzioni Lego, automobiline radiocomandate e giochi da tavola; mentre una porzione del padiglione 7 è ad appannaggio dell’elettronica amatoriale e non, con proposte anche per la telefonia. Il padiglione 5 è spartito tra proposte enogastrononiche regionali, turismo, birrerie artigianali ed enoteche, il Portobello Vintage Market col mercatino del piccolo antiquariato e del modernariato, e l’area Padova Halloween, dove al cimitero gotico si unisce un mercatino di prodotti a tema, una Horror House e lo spazio Ghostbusters. Per finire Street Food con la possibilità di mangiare e bere all’interno e nell’area esterna e di partecipare alla Festa della birra che, dopo la chiusura manifestazione si aprirà al Praga Festival con musica e dj. Ingressi Tuttinfiera a 12 euro (8 i ridotti) e bambini gratis sotto i 12 anni.