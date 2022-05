Adriano Panatta presenta in anteprima a Treviso la docuserie "Una squadra"

Si intitola "Una Squadra" la nuova docuserie firmata da Domenico Procacci che racconta la storia della Nazionale italiana di tennis vincitrice della Coppa Davis nel 1976. Quattro talenti cristallini, quattro atleti fortissimi, quattro uomini dalla grande personalità: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Antonio Zugarelli e Nicola Pietrangeli come capitano.

La serie

Tutti insieme hanno deciso di tornare indietro di 45 anni e svelare gli aneddoti più curiosi ripercorrendo le loro strepitose carriere in nazionale attraverso un film documentario prodotto da Fandango, Sky e Luce Cinecittà e diretto dal regista e produttore Domenico Procacci. Sei episodi che andranno in onda su Sky Documentaries a partire da sabato 14 maggio. Per conoscere qualche anteprima e i tanti momenti che hanno caratterizzato il dietro le quinte delle riprese, Adriano e Domenico hanno organizzato un evento speciale a Treviso, in collaborazione con la citta, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e Assindustria Veneto Centro, in programma al teatro comunale "Mario del Monaco" mercoledì 11 maggio a partire dalle ore 18. "Una Squadra" sarà raccontato e proiettato in anteprima in quella che è diventata la città di adozione di Panatta, un luogo dove si è ambientato così bene tanto da aver realizzato negli ultimi mesi l’Adriano Panatta Racquet Club, un luogo dove trascorrere il tempo libero praticando sport, stando all’aria aperta, prendendosi cura di sé stessi e del proprio corpo.

Il commento

«È stato molto divertente ritornare indietro di 45 anni e ricordare quanto io, Corrado, Paolo e Tonino insieme al nostro capitano Nicola, nelle nostre diversità, riuscivamo a completarci rendendo la squadra della nazionale italiana, vincente. Domenico Procacci è riuscito con la sua grande professionalità di regista e produttore a tirare fuori in questo film documentario tutto ciò che è stato vissuto da ognuno di noi durante la Davis, mettendo in risalto quei tratti emotivi che all’epoca era difficile far emergere. Ho voluto quindi che tutto questo avesse una sua anteprima a Treviso, con la proiezione della versione cinematografica, e spero che il grande pubblico possa apprezzare quello che a mio avviso è davvero un moderno modo di raccontare lo sport attraverso una macchina da presa» conclude Panatta.