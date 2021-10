Federica Picchi ci racconta il campione d'incassi "Unplanned"

Abby Johnson, dopo aver assistito ad un aborto, il vero "core business" della clinica come scoprirà poi, prende coscienza della realtà e decide di iniziare la sua battaglia per l’affermazione della vera libertà di scelta

Torna nel mese di ottobre a Treviso, dopo l'anteprima, il film-caso "Unplanned - La storia vera di Abby Johnson" che racconta l’esperienza della ex-dipendente, psicologa, di una delle cliniche mediche più potenti al mondo, la Planned Parenthood. La donna, dopo aver assistito ad un aborto, il vero "core business" della clinica come scoprirà poi, prende coscienza della realtà e decide di iniziare la sua battaglia per l’affermazione della vera libertà di scelta e per difendere la vita.

L'intervista

Il film, girato da Cary Solomon e Chuck Konzelman, ha visto la partecipazione di Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia Scottha ed è stato salutato negli Usa con enorme successo. In Italia oggi viene distribuito da Federica Picchi, fondatrice e managing director di Dominus Production, che abbiamo raggiunto ai nostri microfoni: «La pellicola è tratta da una storia vera. Il tema principale è certamente quello della libertà di ogni donna di scegliere e decidere a seguito di piena informazione e presa di coscienza di quella che è la realtà dei fatti, lontano da propaganda o mode. Credo che sia un film molto attuale, molto importante per i ragazzi che spesso vengono bombardati dalle menzogne: sappiamo che pur se una cosa viene ripetuta e reiterata non perde la sua natura di non verità. Per questo è importante vedere questo film e farlo vedere anche alle nuove generazioni: per capire la realtà, anche cruda, che si cela spesso dietro le false verità che quotidianamente il mondo, facente capo alle solite poche èlite, ci mette davanti. La mia battaglia, anche con questo film, è per la difesa dei valori fondanti della società: vita, famiglia, lavoro. Con rispetto dell’avversario e con la pace nel cuore voglio dire la verità in modo granitico» ha concluso la produttrice.