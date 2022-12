Fiori è il nuovo brano della cantautrice opitergina Lisi

Da qualche settimana è sulle principali piattaforme musicali online "Fiori", brano pop sperimentale di Lisi, giovane cantautrice di Oderzo, scritto e prodotto con Emanuele Duchi e pubblicato da Mussida Music Publishing di Milano.

Lisi nel 2020 ha conseguito il diploma in pianoforte rock n pop con il Trinity College e si sta laureando in canto moderno al CPM di Milano, istituto diretto da Franco Mussida. «Lisi è il nome d’arte che ho scelto per descrivermi, ma non per definirmi. Lisi è ciò che è rovinato, sfocato, consumato, la dissoluzione delle cellule, il processo che porta all’indefinito. La bellezza, la spontaneità delle emozioni, in tutto il loro squallore» questo dice l’autrice del suo progetto musicale.