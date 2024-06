Tovena vince l’edizione 2024 del campionato “Dalla Proloco alla brace”

Neppure l’improvviso temporale che verso sera ha portato acqua a catinelle, e qualche inevitabile disagio, è riuscito a rovinare la grande festa del settimo campionato di griglia “Dalla Proloco alla brace”, organizzato sabato 22 giugno pomeriggio dalla Pro Loco di Valmareno nella centrale piazza dell’Emigrante della frazione follinese. Promossa in collaborazione con Sigillo Italiano, Latteria Soligo, Emporio Carni e Colomberotto Carni, con il patrocinio del Comune di Follina, del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave e dell’Unpli provinciale di Treviso, la manifestazione è stata coronata da un ottimo successo. Quattordici le associazioni Pro Loco del Quartier del Piave e della Vallata che hanno partecipato con i loro esperti cuochi alla disfida culinaria alle griglie, in una gara esaltata dalla simpatia, dall’amicizia e dalle felici concessioni al folklore.

La giuria - composta da Stefano Colomberotto, Roberto Carniel, Cesare De Stefani, Andrea Buogo, Lucio De Conto, Bruno Bassetto, Isabella Polo, Alessandro Mazzenga e Marco Zabotti - ha seguito attentamente e valutato a dovere tutte le fasi della gustosissima competizione, durante la quale le squadre delle Pro Loco hanno offerto all’assaggio dei giudici squisite pietanze di carne alla brace, preparate con grande maestria e accompagnate da originali proposte di abbinamento con sapori, spezie e contorni speciali. Dopo la prima fase eliminatoria, sei sono stati i “team” ammessi alla finalissima, che nella parte conclusiva ha visto qualche postazione difendere con gli ombrelli il lavoro degli “chef” alle griglie roventi, vista l’inclemenza del tempo per il fortunale scatenatosi dopo un pomeriggio caldo e assolato. Niente paura: i bravissimi organizzatori della Pro Loco di Valmareno, guidati dal presidente Marco Andreolla, hanno saputo affrontare al meglio l’emergenza e completare senza intoppi il programma finale dell’evento, svoltosi alla perfezione.

Vincitrice dell’edizione 2024 della manifestazione è stata la Pro Loco di Tovena, mentre al secondo posto si è classificata l’associazione Palio Contrade di Valdobbiadene e al terzo la Pro Loco di Miane. Un premio particolare alla coppia distintasi per il folklore è stato assegnato alla Pro Loco di Miane. Il saluto del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave è stato portato da Lino Gazzarin. Le premiazioni sono state effettuate alla presenza della neo sindaco di Follina, Paola Carniello, che si è complimentata con tutti gli organizzatori e partecipanti e ha dato appuntamento a Valmareno all’ottava edizione 2025.

Intanto prosegue in paese fino al 30 giugno la sagra dei S.S. Pietro e Paolo organizzata come sempre dalla Pro Loco di Valmareno, che domenica mattina ha voluto anche ricordare la figura e l’impegno per la comunità di Fabio Meneghel, in passato per dieci anni presidente del sodalizio, recentemente scomparso.