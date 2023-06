Vanno in televisione ed il video diventa virale in poche ore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si chiamano Frank Rossano , Nicolas e i Baciateros ,hanno presentato un singolo uscito un anno fa che ora sta diventando virale grazie alla presentazione in Televisione poche sere fa ,è una Bachata in salsa Dance con l'eccezione di avere il testo in lingua Veneta in particolare il Trevigiano ,un brano ironico come lo è il video e lo show presentato in TV ,hanno raggiunto in poche ore oltre 20 mila visual tra i vari social senza contare WhatsApp ,il singolo è nato dal Produttore di musica elettronica Frank Rossano e dal Cantante di liscio e melodico Nicola Schievene ,un esperimento dicono i due artisti ben riuscito, i "Baciateros" un gruppo di amici e artisti goliardici provenienti dalla provincia di Treviso e Venezia , come nel caso di Roby dei Juke Box noto nei locali della marca per i suoi Karaoke ,che sfoggia un balletto in parrucca e fuseaux rosa buca schermo .il Portavoce Frank Rossano dichiara "Ci siamo voluti divertire con la speranza di lanciare un tormentone in dialetto come molti altri artisti della regione , basti pensare al reggae al rap e al rock in versione di casa nostra" ,molte le chiamate per essere ospiti in eventi ,continua il portavoce "Abbiamo altri brani ma stiamo pensado ad un remix della stessa in collaborazione con Enrico Tavernini di Trento ,altro producer molto conosciuto ed un brano nuovo sempre a tematica ironica ,la gente vuol divertirsi ,passare un momento di spensieratezza anche con la musica " . Il Brano "Basame " è disponibile nelle varie piattaforme , gli streaming o l'acquisto vanno in beneficenza a PRG Group ,una onlus che si occupa di inclusione e disabilità