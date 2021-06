Il progetto: Adotta una parete della scuola per l’infanzia di Vascon

Per poter affrontare le spese di dipintura della scuola per l’infanzia “Santa Lucia” di Vascon di Carbonera è stata promossa l'iniziativa “Adotta una parete”. Si tratta di un edificio che attualmente accoglie 23 bimbi e che molti abitanti di Vascon conoscono bene avendolo frequentato nella loro infanzia. La scuola è il primo presidio per mantenere salda la comunità locale ed essere di aiuto alle famiglie che hanno bisogno del supporto di una struttura e persone pronte ad ospitare i loro figli. L’edificio, di proprietà della parrocchia, fa parte della storia di Vascon e fornisce un servizio essenziale sia alle famiglie del paese che a quelle delle persone inserite in attività produttive in zona.

Di fronte all’urgenza di un intervento di riqualificazione, in un periodo segnato dalle difficoltà economiche di gestione, il comitato si rivolge alle attività produttive locali e a chi ne avesse piacere di adottare una delle pareti da dipingere: ognuna ha una specifica quotazione e chi lo ritenesse opportuno può fare una donazione alla parrocchia con la precisa destinazione d’impiego. Verrà rilasciata una ricevuta della somma versata e sulla parete stessa verrà riportato, se richiesto, il nome o il logo del committente.

Questa iniziativa si inserisce nel programma destinato ad incentivare le famiglie ad iscrivere i loro figli alla scuola per l’infanzia, con l’obiettivo di raggiungere entro 18 mesi il numero di 35 inscritti che garantisce la continuità di esercizio.

Scelta la parete, mettiti in contatto con Elisa Pietrobon (riferimento della scuola per l’infanzia Santa Lucia di Vascon) per definire i dettagli: 340 79027799 – elisapietrobon@libero.it. La devoluzione andrà fatta sottoforma di bonifico intestato alla “Parrocchia Santa Lucia” IT73C0835661530000000117114 indicando la causale “Adotta una parete” e la lettera corrispondente a quella scelta. La Parrocchia emetterà una ricevuta di erogazione liberale come documento fiscalmente detraibile.