“Danza sotto stelle” a Vedelago: ecco i nomi di tutti i vincitori

Aspettative rispettate. E’ stata davvero una serata magica, quella che si è svolta martedì sera nella splendida cornice dell’anfiteatro del parco di Villa Cappelletto a Vedelago. Erano oltre 50 i giovani ballerini ad aver partecipato al concorso per solisti “Danza sotto le stelle”, organizzato da Progetto Danza Treviso con il patrocinio del Comune di Vedelago provenienti da tutto il Veneto e anche da fuori Regione. Un evento ideato ex novo anche in risposta all’emergenza sanitaria e rivolto espressamente ai ballerini solisti di danza classica, moderna e contemporanea che, dopo la pausa imposta dal Covid-19, hanno voluto accettare la sfida, esibendosi di fronte al pubblico e ad una giuria di grande prestigio.

A giudicare i concorrenti erano infatti presenti Frédéric Olivierì, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, Paola Vismara, dal 2011 docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, Fabrizio Monteverde docente, coreografo, regista ed autore di tante produzioni di successo, Gentian Doda, maestro e coreografo internazionale, assistente di Nacho Duato, Kledi Kadiu, noto per la partecipazione nella trasmissione “Amici” ed oggi grande professionista e insegnante.

La giuria valuterà – per ogni esibizione – la tecnica, l’interpretazione e la musicalità.

Questi i vincitori per ciascuna categoria:

DANZA CLASSICA

· solisti baby

1° posto: Vittoria Medeo

2° posto: Olivia Ferrato

3° posto: Ndela Luci

· solisti juniores

1° posto: Beatrice Perpignano

2° posto: Aurora Zachutti

3° posto: Julie Dafne Falaschi Guerini

· solisti under seniores

1° posto: Davide Alphandery

2° posto: Martina Marletta

3° posto: Beatrice Friselle

· solisti seniores

1° posto: Federica Bressan

2° posto: Giorgia Ceriotti

3° posto: Chiara Martina Serafin

DANZA MODERNA

· solisti baby

1° posto: Olivia Ferrato

· solisti juniores

1° posto: Sophia Zecchin

2° posto: Emma Tonetto

3° posto: Amy Hayson

· solisti under seniores

1° posto: Sofia Masiero

2° posto: Davide Alphandery

· solisti seniores

1° posto: Iliano Tomasetto

2° posto: Sara Sartor

3° posto: Filippo Begnozzi

DANZA CONTEMPORANEA

· solisti juniores

1° posto: Sophia Zecchin

2° posto: Julie Dafne Falaschi Guerini

3° posto: Beatrice Perpignano

· solisti under seniores

1° posto: Martina Vendramelli

2° posto: Giulia Eulisse

3° posto: Lisa Marchi

· solisti seniores

1° posto: Sofia Borgo

2° posto: Rossella Russolo

3° posto: Arianna Bianchini

Per ciascuna categoria è stato consegnato un attestato ai primi tre classificati ed una coppa premio del Maestro Vetraio Sandro Barbieri ad ogni primo classificato. All’Accademia Step Sanza di Debora Ferrato di Padova è stato assegnato il premio in denaro di 500 euro per aver ottenuto il migliore punteggio da parte della giura.

Spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli di Progetto Danza Treviso: «La partecipazione da parte dei concorrenti, la disponibilità da parte di giurati di assoluto prestigio, uniti ad una location bellissima, hanno permesso di dar vita ad un evento davvero speciale tanto che l’esito di questa prima edizione del concorso ci porta a pensare che la collaborazione con il Comune di Vedelago possa essere solo la premessa di un sodalizio duraturo. Una collaborazione che, in futuro, potrà svilupparsi, ad esempio, organizzando anche spettacoli veri e propri all’interno dell’anfiteatro di Villa Cappelletto che si è rivelata essere la cornice ideale per ospitare eventi di danza».

Conclude il sindaco di Vedelago: «E’ interessante sottolineare come il fil rouge che contraddistingue questo riuscito evento sia l’Europa. Vedelago è conosciuta per essere il luogo in cui ha origine il Sile che è il fiume di risorgiva più lungo d’Europa e Progetto Danza è conosciuta nell’ambiente della danza per essere promotore dello stage internazionale più longevo del vecchio continente. Due bei primati che danno anche la misura della sinergia che si è inaugurata tra il Comune e questa realtà trevigiana che, con passione, da anni si impegna a formare giovani e promettenti ballerini».