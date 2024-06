Il figlio della Premio Nobel per la Pace alla sesta della "Fiera delle Belle Notizie"

Mancano ormai pochi giorni alla sesta edizione della “Fiera delle Belle Notizie”, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno negli spazi interni ed esterni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Giovanni Bosco” di Vedelago. E’ atteso anche Dannian Kim Arundel Aris, figlio della Consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace 1991, alla sesta edizione della Fiera delle Belle Notizie in programma sabato 8 e domenica 9 giugno negli spazi interni ed esterni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Giovanni Bosco” di Vedelago.

Organizzata dall’Istituto scolastico, con il sostegno del Comune di Vedelago, la manifestazione, nata da un’idea del professor Lorenzo Zanon, punta ancora una volta a proporre e portare alla luce storie belle, che fanno bene al cuore e all’anima. Spiega il professor Lorenzo Zanon: «Anno dopo anno si espande questo viaggio avventuroso e affascinante nel cuore del bene e nella vita di eroi piccoli e grandi tracciato attraverso l’esperienza della Fiera delle Belle Notizie. Un’iniziativa attraverso il quale, assieme ai ragazzi, cerchiamo di cambiare tono e dando voce alla foresta che cresce. Quasi 150 ragazzi frequentanti la terza media ogni anno – a dispetto dei fatti di cronaca nazionali ed internazionali infausti - cercano, annusano, fiutano, artigliano, studiano…belle notizie. Il format prevede infatti che durante l’anno scolastico i ragazzi delle classi terze medie per 5 giorni a settimana ricerchino belle notizie tra le righe dei quotidiani: Il Gazzettino, La Tribuna e Trevisotoday tra i quotidiani locali oppure il Corriere della Sera e La Repubblica tra quelli nazionali. Come nelle edizioni precedenti, i ragazzi si sono spinti oltre, per coltivare la notizia. Hanno quindi cercato i protagonisti di quelle stesse storie che avevano trovato e li hanno contattati invitandoli a portare la propria testimonianza dal vivo».

Ad aver accettato l’invito, quest’anno, anche il figlio della Consigliere di Stato del Myanmar Aung San Suu Kyi, agli arresti dal 1° febbraio 2021 (dopo averne già scontati oltre 15 tra il 1989 e il 2010), giorno del colpo di Stato nel Paese, che segnò l’inizio della dittatura militare. Tre lunghi anni, segnati dagli abusi dei dittatori, che hanno esercitato ogni forma di violenza nei confronti della popolazione civile, di cui si contano migliaia di vittime. Nonostante il pugno di ferro, però, il popolo continua a resistere, sia internamente, tramite gruppi di ribelli, sia fuori dal Paese, grazie ai contributi delle tante comunità birmane internazionali e non solo. Decisiva anche l’azione del NUG, il Governo di Unità Nazionale democraticamente eletto, impegnato su più fronti per sensibilizzare la comunità internazionale e ribadire l’urgenza di riportare la pace e la democrazia in Myanmar.

Dannian Kim Arundel Aris parteciperà alle Fiera delle Belle Notizie l’8 giugno alle ore 11.30 in collegamento. Profondo e quotidiano è, naturalmente, l’impegno di Kim Aris - che vive a Londra - da anni attivo per ristabilire la libertà nel suo Paese e per riportare alla sua guida la madre, Aung San Suu Kyi, con cui non ha alcun contatto da oltre due anni. Aris è profondamente legato da tempo all’Associazione per l’Amicizia Italia-Birmania Giuseppe Malpeli di Parma, che si impegna attivamente con numerosi progetti di aiuto per la popolazione birmana, e amico della già senatrice Albertina Soliani.

In occasione di una recente visita in Italia Aris ha rilasciato una lunga intervista al “Corriere della Sera”. Ed è proprio grazie a questo articolo che una giovane studentessa di 13 anni della Scuola Media di Vedelago, Sofia Mariam Alzawaideh, ha scoperto la storia di Kim Aris e di Aung San Suu Kyi. La giovane ha deciso di scrivergli una lettera e di invitarlo alla prossima edizione della “Fiera delle Belle Notizie”.

«Non ero a conoscenza della storia e della guerra che la Birmania sta affrontando», scrive Sofia nella lettera. «Mi ha colpito il fatto che lei stia cercando di diffondere quanto sta accadendo e di rendere giustizia a sua madre. Spero davvero che la situazione migliori e che la guerra che vi affligge possa finire e che possiate ricevere al più presto gli aiuti di cui avete bisogno». Kim Aris ha apprezzato tantissimo il messaggio e ha accettato l’invito a partecipare, in collegamento: a intervistarlo sarà proprio Sofia.

L’incontro con Kim Aris, nell’ambito della “Fiera delle Belle Notizie”, aperta a tutti gli interessati, sarà l’occasione per approfondire l’attualissima vicenda di un popolo che non si arrende e che lotta nella ricerca della pace, ma anche per scoprire la storia di un figlio e di una madre, separati da troppo tempo. Ed è così che il dramma di un Paese e quello famigliare si fondono, nella comune speranza di un futuro migliore per il Myanmar e per il mondo.