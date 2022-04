Teatro Del Monaco: oltre 300 studenti per l’anteprima de "La vedova allegra"

In attesa del debutto di venerdì 8 aprile, mercoledì pomeriggio il cast, l’orchestra il coro e il corpo di ballo de "La vedova allegra" hanno incantato gli oltre 300 studenti presenti in sala al Teatro Mario Del Monaco per l’anteprima dell’operetta di Franze Léhar.

Dopo l'incontro di introduzione all’opera tenuto da Elena Filini nell’ambito del progetto "Oltre la scena", gli studenti provenienti da 15 scuole del Veneto, dalle classi degli istituti comprensivi Carbonera, Martini e Stefanini a quelle dal liceo artistico di Treviso, del liceo classico Marconi di Conegliano e di alcuni istituti tecnici come il Giorgio Fermi e il Riccati Luzzati, hanno assistito alla rappresentazione dell’operetta diretta dal regista Paolo Giani Cei.

"La vedova allegra", co-produzione del Teatro Mario Del Monaco e del Comune di Padova, andrà in scena per il pubblico l’8 e il 10 aprile. Tra i protagonisti del numeroso cast di interpreti il soprano Anastasia Bartoli nei panni della vedova Hanna Glavary, del baritono Nicolò Ceriani (Barone Mirko Zeta), il soprano Rosalia Cid, (Valencienne), il tenore Alessandro Safina (Conte Danilo) e il tenore Marco Ciaponi (Camille de Rossillon). L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, e Coro Lirico Veneto sono diretti dal Maestro Francesco Rosa. In scena anche i danzatori della compagnia Padova Danza Project.