Torna la doppia vendemmia "Social-E"

Torna la Vendemmia Social-e, il doppio appuntamento che lega i territori da San Polo di Piave a Monfumo in un abbraccio a chi si trova ad affrontare una malattia e alle loro famiglie. La novità di quest'anno è la presentazione del libro, scritto dai pazienti del Ca’ Foncello nel corso dei corsi di scrittura autobiografica, dal titolo “Emozioni Scoperte”, curato da Marta Bellè e Luca Pinzi. Anche in questa terza edizione gli ingredienti dell'evento saranno l’entrare in sintonia con la natura attraverso la vendemmia, la prova pratica di Viet Tai Chi sotto le stelle e la cena sociale.

La vendemmia, il momento più importante nella produzione enologica, da sempre ricopre un significativo ruolo di aggregazione e condivisione per la vita della comunità. E proprio dalla valenza simbolica di questa circostanza ha preso vita il progetto Vendemmia Social-e, evento patrocinato dall'ULSS2 Marca Trevigiana che nel grappolo d'uva identifica l'emblema del gruppo e della socialità. La terza edizione della Vendemmia Social-e è stata presentata oggi a Treviso presso la Direzione Generale ULSS 2, presenti, oltre al dott. Francesco Benazzi, direttore generale ULSS 2, anche il dott. Massimo Prior, direttore dei Servizi di Psicologia ospedaliera, la dott.ssa Marta Bellè, psicologa, il Maestro Maurizio Foschi dell’ASD Tinh Vo Mon di Treviso e i rappresentanti delle cantine che ospiteranno l'evento, Giusi Facchin della Antonio Facchin Wines di San Polo di Piave e Simone Rech di Tenuta Amadio di Monfumo.

Un evento all'insegna della condivisione che si svolgerà nelle due giornate di venerdì 4 settembre presso la cantina Antonio Facchin Wines di San Polo di Piave e venerdì 11 settembre presso la Tenuta Amadio di Monfumo, aziende promotrici dell'evento insieme all'agenzia di comunicazione Zeta Group di Treviso. «Promuovere questo tipo di iniziative significa generare momenti di sostegno per i pazienti che stanno o si apprestano a vivere dei momenti non facili – spiega Benazzi – La vendemmia e il contatto con la natura, ma soprattutto lo stare insieme condividendo le esperienze personali sono un propellente unico per affrontare al meglio le cure. Sottolineo la bellezza dei nostri imprenditori che si uniscono per dar vita ad appuntamenti di grande valenza sociale. Persone che vanno oltre alla concorrenza per dare un segnale forte al territorio e a tutti noi».

«Iniziative come la Vendemmia Social-e si inseriscono perfettamente tra le attività che proponiamo ai nostri pazienti - aggiunge Pior – tante opportunità che rendono più efficace il percorso di cura, in cui la persona viene seguita nella sua totalità e non per la malattia che rappresenta». Nel doppio appuntamento della Vendemmia Social-e gli ospiti saranno invitati a vendemmiare simbolicamente le uve che si tramuteranno in vino che le cantine metteranno in vendita nel periodo natalizio. Il ricavato di questa speciale vendemmia sarà interamente destinato alle attività di supporto ai servizi di psicologia ospedaliera e all'umanizzazione delle cure. Ma gli ospiti potranno prendere parte anche alla presentazione del libro “Emozioni Scoperte”, curato da Marta Bellè e Luca Pinzi: una pubblicazione che nasce dal percorso personale di tante persone che, attraverso la scrittura, sono riuscite ad affrontare il lungo percorso della malattia.

Da non perdere la cena sociale, momento conviviale all'insegna dei sapori del territorio, e il Viet Thai Chi sotto le stelle, prova pratica della disciplina nata in oriente che si svolgerà tra i filari di vite con la guida dei Maestri Maurizio Foschi dell’ASD Tinh Vo Mon di Treviso e Denis Piovesan dell’ASD Thien Lo di Montebelluna. Degna conclusione della serata, il brindisi alla luna con i vini della Vendemmia Social-e 2019, per assaporare tutti insieme il frutto della condivisione. Una festa tutta da seguire grazie alla partecipazione di blogger ed instagramer che, con l'hashtag #vendemmiasociale, racconteranno in diretta la Vendemmia Social-e attraverso immagini, parole e sentimenti dei partecipanti.