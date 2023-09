Castagner festeggia i 20 anni alla Mostra del Cinema di Venezia con il direttore Barbera

Come da tradizione, la Distilleria Castagner ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia. «Da 20 anni - spiega Roberto Castagner - portiamo al Lido i nostri migliori clienti, quest’anno per assistere alla proiezione del film in concorso “Io Capitano” di Matteo Garrone. L’occasione per vivere insieme una giornata di cinema, spettacolo e bellezza che si è conclusa con una splendida cena preparata dallo chef Tino Vettorello nella Terrazza della Biennale, fronte red carpet». Immancabile il brindisi finale con la grappa Castagner. Tra gli ospiti numerosi imprenditori e il direttore della mostra, Alberto Barbera, che ha espresso il suo apprezzamento a Castagner per essere presente ogni anno all’appuntamento.