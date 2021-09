Leone di Vetro a Venezia per il docufilm di cui Taopatch è official partner

Manuela Arcuri verrà premiata come Migliore Attrice non protagonista per il docufilm “I luoghi della speranza” sulla malattia oncologica

In occasione della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, torna il Premio Cinema Veneto Leone di Vetro, dedicato alle produzioni che hanno saputo valorizzare il territorio Veneto. Quest'anno il premio come Miglior Attrice Non Protagonista verrà assegnato a Manuela Arcuri per la sua interpretazione ne "I Luoghi della Speranza", docu-film condotto da Enzo Dino. La pellicola affronta il tema dei disagi di chi vive la malattia oncologica con una prospettiva a 360 gradi attraverso i punti di vista del paziente, ma anche del medico e di coloro che stanno a fianco di chi affronta la malattia.