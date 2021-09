“Vera” il singolo d'esordio della cantautrice trevigiana Desta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Così Desta presenta il lavoro d'esordio: "Vera" nasce da un bisogno. Da una necessità di esprimere in musica le porte chiuse in faccia, le relazioni andate male e la difficoltà di essere se stessi di fronte alle avversità. Se è vero che tutti portiamo una maschera, quando si decide di toglierla si comprende quanto sia difficile essere compresi. Il passato serve da monito senza che influisca negativamente sul futuro, perché la libertà di essere veri ha un prezzo da pagare ma ne vale sempre la pena. Link video: https://youtu.be/ial0UO9e2sI Federica Carlotta Basei, in arte Desta, è una cantautrice della provincia di Treviso.Appassionata di musica sin da piccola, sceglie grandi artisti come Michael Jackson e Freddie Mercury come punti di riferimento ed ispirazione, spaziando l'ascolto musicale negli anni a molteplici generi dal soul al funky, arrivando fino al rock.A seguito, di un grave problema di salute, decide di iniziare a studiare canto, ed a comprendere se stessa, attraverso la guida di Rita Piaia. In poco tempo inizia a calcare il palco, esprimendosi attraverso cover band e come interprete.Dopo alcuni anni, decide che è giunto il momento di mettere in note il proprio bagaglio artistico e di emozioni, scrivendo e componendo brani originali, portando in musica il proprio vissuto con l'obiettivo di sperimentare il più possibile la musica attraversando il muro della definizione del genere.Il primo brano è “Vera”, realizzato e registrato con la collaborazione artistica di Tommaso Mantelli e Paolo Modolo al Lesder Studio (TV), siglando il suo percorso sotto (R)esisto Distribuzione. Link Spotify: https://open.spotify.com/track/1uTlYuWCrWi20R3OOLfHwZ Crediti singolo Registrato e mixato da: Tommaso Mantelli al Lesder Studio (TV) Prodotto da: Tommaso Mantelli, Paolo Modolo e Desta Riprese e montaggio video: Gabriele Fantin Distribuzione e promozione: (R)esisto Distribuzione Edizioni discografiche: Materiali Musicali www.facebook.com/Destaofficialprofile www.instagram.com/desta_official_dm