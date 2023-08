Turisti e cittadini potranno cimentarsi nella vendemmia notturna alla Vigna di Sarah

La vendemmia notturna apre anche ai turisti. Da nove anni La Vigna di Sarah a Cozzuolo di Vittorio Veneto organizza "Grappoli di Luna", evento annuale aperto agli addetti del settore e ai giornalisti, per scoprire questa tradizionale attività sotto la luna piena, ma quest'anno ci sarà una novità: per la prima volta in assoluto, martedì 19 settembre, la vigna aprirà le porte a cittadini e curiosi, che potranno scoprire e rendersi partecipi della suggestiva raccolta al chiaro di luna.

«Il turismo è una risorsa importante per la crescita di un territorio e di tutte le realtà coinvolte. Soprattutto nelle zone del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore docg è riuscito a dare una grande visibilità e un aumento di persone in visita, è giusto quindi celebrarlo», spiega Sarah dei Tos, padrona di casa nonché vignaiola per vocazione e ideatrice della manifestazione.

Il programma della vendemmia serale

Sarah Dei Tos crede profondamente nelle potenzialità del proprio territorio che deve essere rispettato in chiave sostenibile e vissuto grazie a tutto quello che può offrire. La cornice di questo evento è il suggestivo agriturismo in Via Col de Luna 6. L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 18.30 con una degustazione del prosecco vendemmiato di notte, abbinato a prodotti e cibi locali. Alle 20, quindi, gli ospiti riceveranno torcia, guanti e forbici e saranno pronti a vendemmiare fino alle ore 23, prima del brindisi finale.

Per partecipare è sufficiente mandare una mail a info@lavignadisarah.it. La prenotazione è obbligatoria e il costo è di 35 euro a persona. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una bottiglia di prosecco.