Motta di Livenza, i commercianti in un calendario di caricature per beneficenza

L'idea di realizzare un calendario oggi non è certo nuova ma se la si interpreta “con un altro punto di vista” diventa distintiva, originale e soprattutto coinvolgente. Con questo spirito, sabato 3 dicembre, sarà presentato alle ore 18 presso la galleria comunale Palazzo La Loggia il "Vignettario Mottense 2023", calendario che ritrae i commercianti del paese in versione caricaturale.

Tutto nasce dall’amicizia e collaborazione tra Domingo Zanotto, titolare di Kreattiva agenzia di comunicazione grafica e web, e l'illustratore Ivan Toninato, presidente de "L'Atelier dell'artista", associazione culturale che organizza corsi di disegno per bambini ed adulti e collabora con altre associazioni di promozione sociale ed enti del territorio, in percorsi didattico artistici per aiutare persone con difficoltà di apprendimento o disabilità. Entrambe le realtà hanno sede a Motta di Livenza. Il "Vignettario Mottense 2023" aiuterà la cooperativa sociale onlus Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza la quale gestisce servizi educativi e socio assistenziali per persone con disabilità; una realtà mottense attiva e amata dalla cittadinanza per l’impegno sulle attività che offre.

Il maestro Ivan Toninato ha creato 51 opere per un totale di 106 caricature di altrettante persone che vivono Motta di Livenza nel quotidiano. Le tavole originali saranno esposte nei locali della sala espositiva comunale La Loggia. Sono tutte disponibili e parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza. Per ricevere il Vignettario Mottense 2023 basterà fare acquisti in occasione delle festività natalizie presso le attività aderenti che espongono il cartello vetrina, le quali lo distribuiranno secondo la propria strategia commerciale.