Villa Emo, apertura straordinaria per la Festa della Repubblica

Villa Emo, capolavoro di Andrea Palladio sito a Fanzolo di Vedelago sarà accessibile al pubblico nei seguenti giorni: il giovedì e venerdì, dalle ore 14 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17:30). Sabato e domenica dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17:30).

Ci sarà però un'apertura straordinaria mercoledì 2 giugno dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17:30) in occasione della Festa della Repubblica. La villa resterà chiusa invece ogni lunedì, martedì e mercoledì. Per il rispetto delle norme anti-Covid l'accesso sarà consentito ad un massimo di 25 persone contemporaneamente, pertanto è necessaria la prenotazione per ridurre i tempi d'attesa. Per informazioni e prenotazioni la nostra segreteria è a disposizione all'indirizzo mail info@villaemo.tv.it oppure durante i giorni e gli orari di apertura al numero 0423476355.