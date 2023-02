Danza e sport a Casa Marani con le associazioni di Villorba

S?intitola ?Marani fa WOW!? la nuova iniziativa organizzata dal centro di servizi per anziani villorbese in collaborazione con il Comune di Villorba. Ben sei gli appuntamenti in cui altrettante associazioni sportive del territorio comunale si esibiranno per gli ospiti e per i loro familiari, a partire da domenica 5 febbraio alle ore 15.30 con la A.S.D. Over Dance di Remo Lorenzon.

Bachata, salsa, boogie woogie, kizomba, ballo liscio e tango argentino sono il repertorio dei ballerini della A.S.D. Over Dance che promettono un grande spettacolo. L?associazione, che ha sede in via Fratelli Rosselli, è fondata da Remo Lorenzon e Silvia Roncolato, quindici volte Campioni Italiani e due volte Campioni del Mondo; a Casa Marani porteranno dieci coppie di ballerini che si esibiranno nelle diverse tipologie di ballo. Presente alla ?prima? della rassegna, oltre alla presidente dell?IPAB Daniela Zambon e al direttore Marco Giacon che faranno gli onori di casa, anche il sindaco del Comune di Villorba, Francesco Soligo, ed Egidio Barbon, assessore ai rapporti con le Associazioni e Società sportive del Comune di Villorba. Invitati anche tutti i familiari degli ospiti oltre a quelli degli atleti, nell?ottica di un incontro di ampia partecipazione della cittadinanza.

Nelle prossime settimane saranno calendarizzati i successivi cinque appuntamenti di ?Marani fa WOW!? che vedranno protagoniste le associazioni sportive Angel Dance di Sonia Marotto con i suoi ballerini di danza classica, moderna, acrobatica, hip hop, break dance e caraibica; Ardor di Cristina Gerlin che proporrà esibizioni di ginnastica ritmica; Kwang Gae Tho Wang di Andrea Cendron con gli atleti di taekwondo, ormai nota arte marziale coreana; Studio Karate Ju Jitsu 2002 di Sergio Collodet con i suoi karateki e judoki; infine Team Italia di Desiderio Camerotto che porterà nuovamente sul ?palco? di Marani la danza (moderna e contemporanea), balli caraibici, hip hop e break dance.

«Aspettavamo da molto tempo la possibilità di tornare a organizzare importanti occasioni di condivisione con la comunità qui a Casa Marani - spiegano la presidente e il direttore di Casa Marani, Daniela Zambon e Marco Giacon -. Per i nostri ospiti è fonte di benessere vivere occasioni speciali al fianco dei familiari e siamo sicuri che sarà molto emozionante per loro vedere le esibizioni di giovani e abili talenti di casa nostra. Per questo ringraziamo il Comune che ha subito sposato la nostra iniziativa e soprattutto le sei associazioni del territorio che vi hanno aderito con entusiasmo».

«Casa Marani è sempre stata promotrice di incontri con il mondo delle diverse e dinamiche associazioni villorbesi che potessero animare con gioia il soggiorno dei suoi ospiti» sottolinea il sindaco del Comune di Villorba Francesco Soligo «Questo evento tra sport e danza segna il ritorno alla normalità e alla serena relazione tra giovani e anziani. Sicuramente merita il nome "wow!" che gli è stato dato».