Un'esperienza "galattica" al Panorama di Villorba: sarà allestito un planetario

Recarsi a fare la spesa con i genitori non è mai stato così eccitante: per tutti i bambini e ragazzi sabato 9 e domenica 10 settembre, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, nella galleria del Centro Commerciale Panorama di Castrette di Villorba sarà allestito un planetario gonfiabile all’interno del quale poter vivere un’”Esperienza galattica!”. All’interno del planetario, grazie alla tecnologia del proiettore all sky effect, si potrà vivere l’esperienza di osservazione, come ad occhio nudo con un binocolo o un telescopio, di un cielo realistico 3D. Accompagnati da una guida esperta, i piccoli viaggiatori spaziali entreranno in un ambiente multimediale sperimentando una sensazione di completa immersione grazie a video, suoni e narrazione.

Non solo, si potrà vivere l’esperienza di indossare la tuta spaziale e farsi ritrarre per una foto ricordo come giovani astronauti pronti per partire per una missione fra le stelle. Grazie ad una speciale bilancia astronomica, inoltre, semplicemente sfiorando con un dito i diversi corpi celesti visibili in un tablet, si potrà conoscere il proprio peso su ciascun pianeta: ci si accorgerà così di essere leggerissimi sulla Luna, ma allo stesso tempo pesantissimi sul Sole.

«Riprende dopo l’estate il nostro impegno nel proporre iniziative capaci di stimolare la curiosità e la conoscenza, a partire dai più piccoli» spiega Monica Milani, della Direzione del Centro Commerciale Panorama di Villorba «per far sì che il centro possa consolidarsi sempre più come uno spazio di aggregazione, capace di promuovere e offrire iniziative e progetti originali e creativi. In particolare, ci rivolgiamo ai più piccoli, invitandoli a scoprire nuovi mondi e ad approcciare la scienza attraverso il gioco».

La partecipazione è gratuita (i bambini non sono in custodia, possono entrare da soli o con i genitori).