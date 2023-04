Guida Michelin online, Vite a Villorba inserito tra i migliori ristoranti

Tra le pagine della Guida Michelin online 2023, dedicate ai migliori locali di Treviso, quest'anno è stato inserito anche Vite, il ristorante di Villorba di Simone Selva, il più giovane chef insignito della stella Michelin 2021, e uno dei più giovani stellati in Italia.

Il ristorante

Inaugurato solo un anno fa, nell’aprile 2022, Vite è un ristorante di fine dining, esclusivo e unico nel suo genere che prende vita all’interno del Treviso Arts District, il progetto che vede coinvolti insieme a Davide Vanin, anche i fratelli Alessandro e Mauro Benetton. Nato dalla riconversione di un'ex area industriale di oltre 1.500 metri quadri. All’interno si trovano anche il concept store di design Vite, una galleria d'arte contemporanea, la 21Gallery, il Cantiere, il Tiki Bar dalle atmosfere esotiche, la Whisky room, e un Coffee shop, tutti raggiungibili ad un unico indirizzo: via della Repubblica 3-5, alle porte di Villorba. Sviluppato su due piani, con 25 coperti e sei sale, Vite (acronimo di Vision Inspire True Emotions) è il luogo perfetto dove lasciarsi trasportare dalle creazioni di Simone Selva in cui ingredienti della tradizione si uniscono ad influenze esotiche e riverberi della natura.

La cucina

Lo chef Simone Selva ha portato a Villorba la sua cucina homemade di puro talento, figlia non di scuole alberghiere ma di studi classici e tradizione familiare, uniti ad anni di esperienza nel campo dell’alta ristorazione. Una cucina capace di coniugare gli elementi della tradizione veneta con tecniche all’avanguardia che non risparmiano qualche piacevole azzardo. Quattro i menu? protagonisti di questo viaggio enogastronomico, a cominciare da La Marca: cinque piatti tipici della tradizione reinterpretati, come la soppressa con polenta e funghi, l’animella in pevarada, la Su?pa Coa?da, il coniglio, fois gras e il radicchio trevigiano. Il Frût che prevede sei portate per assaporare i piatti che hanno contraddistinto l’infanzia dello chef: la ricciola con tuorlo affumicato, jalapen?os e litchi, l’anguilla, nervetti e levistico, i ravioli di finocchio, canocchie e zenzero ossidato, i tagliolini, burro al kimchi e granseola, il rombo “alla graisana” e i roots. E? disponibile inoltre un menu? vegetariano, il Green Pow, che trasforma al meglio l’orto di Silvia Fiorin, e per finire il I’m a Pickler Morty, una proposta di 12 portate sperimentale, dove lasciarsi trasportare in un’avventura nel multi verso dello chef.

Il commento

«Vite è un ristorante, un cantiere, uno shop. La sua posizione all’interno di un distretto contemporaneo dedicato ad arte e design, lo rende un luogo magico, dall’atmosfera davvero unica. Per me è stato davvero un grande salto arrivarci. Questo luogo è per me fonte d’ispirazione che mi permette di esprimermi con ingredienti e illusioni. Vite è un’esperienza sinestetica» conclude Selva.