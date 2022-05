Maser, la grandine non ferma i concorsi "Olio Evo" e "Ciliegi in fiore"

Damiano Gallina si è classificato primo al 10° concorso "Olio Evo" di Maser, categoria "Olio di collina". Le premiazioni del concorso, organizzato dal Comitato Madonna della Salute e Pro Loco di Maser, si sono svolte sabato. Tra i 32 partecipanti, nella categoria "Olio di Collina", Moreno De Paoli ha conquistato il 2° posto e Michele Callegari la terza posizione. Nella categoria "Olio di pianura" ha primeggiato Rino Martignago, davanti ad Amedeo Silvestri (2° posto) e Lino Polloni (3° posto). I vincitori del concorso sono stati premiati da Claudio Reginato del Comitato Madonna della Salute insieme all'assessore all’Agricoltura Alida Vettoruzzo.

«Nonostante la scarsissima raccolta 2021 di olive i produttori sono riusciti a produrre modeste quantità di olio, per lo più per solo uso domestico, a presentare comunque dei campioni di olio Evo al concorso maserino» spiega il presidente della Pro Loco Claudio Crotti. «Grazie al Comitato Madonna della Salute e alla Pro Loco, ai produttori, a Michele Callegari per l’ospitalità e ai gruppo assaggiatori guidati dal capo Panel Luciano Capuzzo» aggiunge il sindaco Claudia Benedos. Sabato sono stati premiati anche i vincitori del concorso fotografico "Ciliegi di Maser in Fiore", presentato da Jessica Nardi e dal fotoreporter Cesare Gerolimetto. Su 26 partecipanti, la foto di Daniela Battaglia è stata selezionata dal professionista Gerolimetto come vincitrice mentre Marco Morellato ha primeggiato per numero di apprezzamenti su Facebook con 258 like. I vincitori si sono aggiudicati 6 bottiglie di Asolo Prosecco. «Continuiamo a promuovere il nostro territorio anche dopo la batosta della grandinata - chiude il sindaco Benedos -. Gli eventi che ci accadono influenzano certamente la nostra vita ma è ancora più determinante la capacità di reagire agli stessi, con forza ed energia, facendo squadra».