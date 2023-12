Visottica e Borgoluce di nuovo insieme per "Oltre il labirinto"

Le aziende Visottica Group e Borgoluce nuovamente insieme per sostenere “Cuore di Marca”, progetto promosso dalla Fondazione “Oltre il Labirinto” per supportare persone con autismo residenti nella provincia di Treviso. L’iniziativa, tenutasi nella splendida cornice della sede di Borgoluce a Susegana, ha coinvolto un ristretto gruppo di quattro persone seguite dalla Fondazione, nella creazione delle ceste natalizie destinate ai dipendenti di Visottica Group. L’attività è stata svolta sotto la guida e supervisione di un team di educatori e psicologi.

«In questa particolare attività di assemblaggio dei cesti natalizi, si va a lavorare sulle abilità dei nostri ragazzi con autismo -– sottolinea Mario Paganessi, Presidente di ‘Oltre il Labirinto’. La corretta strutturazione dell’ambiente di lavoro dona inclusione e permette loro di svolgere un lavoro gratificante. È essenziale sensibilizzare sempre più persone sulla realtà dell'autismo e informare correttamente su questo disturbo. Siamo profondamente grati per il sostegno di aziende come Visottica Group e Borgoluce, che non solo consente ai ragazzi di svolgere questa attività, ma offre loro momenti di gioia e soddisfazione anche attraverso esperienze differenti dalla consueta routine».

«Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, sosteniamo nuovamente con entusiasmo questa iniziativa, e intendiamo farlo anche in futuro – sottolineano Rinaldo Montalban, Presidente di Visottica Group, e Lodovico Giustiniani, Amministratore Delegato di Borgoluce». La Fondazione Oltre il Labirinto è attiva a Treviso dal giugno 2009. La sua mission è garantire aiuto, assistenza, salvaguardia, trattamenti, servizi e quanto necessario nella fase di crescita e in età adulta per i soggetti con autismo.