I ragazzi di terza media donano 50 libri alla loro scuola

Un gesto carico di generosità verso la loro scuola e tutti i ragazzi che la frequentano o la frequenteranno. I ragazzi della terza media della scuola Santa Giovanna d’Arco di Vittorio Veneto hanno voluto devolvere parte del premio in denaro vinto con il concorso #ArpaVideo 2020 alla loro scuola. La somma ha permesso di acquistare dei libri in inglese da mettere a disposizione di tutti gli alunni.

I volumi, cinquanta, sono stati consegnati ieri mattina, lunedì. E già sono entrati a far parte ufficialmente della biblioteca scolastica del Campus San Giuseppe. Libri, editi dalla Usborne, che per la maggiore affrontano tematiche scientifiche e che saranno utili per le lezioni di CLIL Science, le ore di scienze che alla Santa Giovanna d’Arco dal 2015 vengono interamente svolte in lingua inglese. E poi dizionari illustrati, romanzi a fumetti, libri graduati, libri di favole, enciclopedia e altri, sempre in inglese.

«Con questa donazione alla biblioteca scolastica, i ragazzi hanno dimostrano di guardare oltre la difficile pandemia che ha colpito noi tutti: è un grande atto di generosità in un periodo in cui è facile chiudersi in sé stessi - sottolinea la preside Michela Coan - Ed è bello che questa classe, che dal prossimo anno non sarà più tra noi perché andrà alla scuola superiore, abbia deciso di lasciare a tutti gli studenti della Santa Giovanna d’Arco questa bella eredità».

Inizialmente i ragazzi di terza avevano destinato la somma per il loro terzo posto al concorso #ArpaVideo 2020 ad una gita scolastica in un’area naturalistica veneta, gita che causa restrizioni legate al Covid-19 non si è potuta realizzare. Da qui la loro idea di fare qualcosa di utile per la scuola, destinando la somma all’acquisto di 50 libri.

Arpav, l’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, promotrice del concorso, non ha esitato ad approvare la conversione del premio in libri. «Diversi libri scelti riguardano tematiche ambientali a conferma della sensibilità delle nuove generazioni al grande tema della salvaguardia delle risorse» afferma la direzione dell’Arpav. «Ora – conclude la preside - sta a tutti gli alunni e agli insegnanti della scuola approfittare di questa importante opportunità di studio».