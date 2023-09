Woman art Expo alla Mostra del Cinema di Venezia

Un ponte tra le Dolomiti e la laguna, fatto di arte, di pittura, di scultura. Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva Woman art Expo, seconda tappa dell’esposizione itinerante partita da Cortina durante l’estate.

Al Lido continua quindi la mostra nel segno delle donne. La rivisitazione di un tema universale che è stato affrontato nei secoli in tutte le espressioni artistiche e che nella cornice della Mostra del Cinema si manifesta attraverso la fotografia, la pittura, l’incisione, la tessitura, il mosaico e il design. Espressioni artistiche che poi saranno alla Barchessa di Villa Quaglia (Treviso) nell’ultima tappa, il 22 settembre, prima di approdare a Longarone Fiere Dolomiti in autunno (dal 28 ottobre al 5 novembre). Woman art Expo infatti è una sorta di preview di Arredamont 2023, l’esposizione dell’arredare in montagna che quest’anno ospiterà anche la 18a Arte in Fiera Dolomiti. E diventa il modo migliore di sposare l’arte con il design, l’opera artistica con l’oggetto di arredo, il bello con l’utile. Sarà visitabile alla Biblioteca Hugo Pratt fino al 12 settembre.

«Woman art Expo vuole anticipare Arte in Fiera, attraverso un’esposizione che coniuga in un mix molto interessante artisti conosciuti e affermati con artisti giovani ed emergenti» spiega Franco Fonzo, gallerista e curatore di Arte in Fiera. «Al Lido ci sono opere di Angela Maria Scarparo, che ha lavorato anche con Vedova, e si occupa di tessitura d’arte. C’è Francesco Volpato, maestro vetraio che propone le sue sculture. Ci sono opere di Ferruccio Gard, Franco Murer, e molti altri. Tutti artisti che ritroveremo poi a Longarone Fiere Dolomiti».

I visitatori di Arredamont infatti troveranno un vero e proprio “viale dell’arte”, un percorso a tappe che racconterà il dialogo tra opere artistiche e l’esposizione dell’arredamento in montagna. «La via che va dalle Dolomiti a Venezia è sempre stata ricca di scambi, di cultura, di storia. Per Longarone Fiere Dolomiti, inserita geograficamente e culturalmente in questa via, è la strada dell’oro. E Woman art Expo, come poi Arredamont, sono tappe importanti» commenta Michele Dal Farra, presidente di Longarone Fiere Dolomiti. «Dalle Dolomiti a Venezia, due gioielli Unesco, passando per le Colline del Prosecco e per Treviso, dove Woman art Expo farà tappa a fine settembre. Per poi tornare a Longarone dal 28 ottobre al 5 novembre e celebrare il legame tra arte e design nella fiera dell’arredare in montagna che è tra le più attese dal pubblico».

Alla mostra Woman art Expo presente anche la Regione del Veneto con l’assessore Cristiano Corazzari: «La Mostra del Cinema è una vetrina importante all’interno della quale Longarone Fiere Dolomiti presenta una sorta di anteprima di Arredamont e Arte in Fiera. È un modo per valorizzare la cultura, l’arte e le eccellenze venete su cui la Regione punta molto».