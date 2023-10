Canale WhatsApp della Regione Veneto, già mille iscritti

«Grazie ai primi mille follower del nostro canale ufficiale WhatsApp. Un servizio pensato per inviare notizie in modo semplice, veloce e immediato, come in una chat, mantenere un filo diretto con i cittadini, amplificare l’attività della pubblica amministrazione in modo trasparente». Lo dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, salutando i primi mille follower iscritti al canale ufficiale della Regione, aperto il 13 settembre, in anteprima, nella piattaforma di WhatsApp. «Ci ha scelti Meta come prima e unica regione italiana per sperimentare questo nuova modalità di conversazione in piena riservatezza – prosegue il Governatore -. Sul nostro canale postiamo quotidianamente i principali aggiornamenti, le notizie radio, gli eventi sul territorio e molto altro. Questo è solo l’inizio, perché continueremo ad aggiungere contenuti e vi coinvolgeremo anche in alcune iniziative di solidarietà. Il futuro dell’informazione passa anche da qui – conclude Zaia -. Iscrivetevi, date i vostri feedback usando le emoji e condivite il link per rimanere sempre aggiornati con noi».