Fondazione Casa paterna di Zanzotto: dalla Regione 60mila euro

Serviranno per onorare al meglio il centenario del grande poeta. A darne notizia è Alberto Villanova, capogruppo della lista "Zaia Presidente" in consiglio regionale

«La Sesta commissione consiliare ha approvato oggi pomeriggio, nell’ambito del programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi, un contributo da 60mila euro per le celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Zanzotto che ricade proprio quest’anno. I fondi saranno destinati alla Fondazione Casa paterna di Andrea Zanzotto che, così, potrà onorare nel migliore dei modi la vita e le opere del poeta di Pieve di Soligo». A darne la notizia è Alberto Villanova, capogruppo Zaia Presidente in consiglio regionale del Veneto.

«Zanzotto è stato un poeta unico nella produzione letteraria non solo veneta, ma anche italiana - continua Villanova - In un anno così difficile per tutte le iniziative culturali, è stato doveroso da parte del Consiglio regionale del Veneto onorare l’impegno preso con la Fondazione. È il secondo contributo da parte della Regione, dopo quello dell’agosto 2020, sempre di 60mila euro. Si conferma così la nostra attenzione per uno dei più significativi poeti del Novecento che così bene ha esaltato il suo paese natale e le colline da lui tanto amate».