Alpini in festa per il loro 48esimo di fondazione

Il Gruppo Alpini di Zenson di Piave avrà presto una propria sede, da condividere con le altre associazioni paesane. La notizia è stata condivisa domenica 4 febbraio quando gli Alpini di Zenson, con il loro capogruppo Esterino Agnoletto e il vicepresidente provinciale della sezione ANA di Treviso Antonio Barbirato, hanno festeggiato il 48° anniversario di fondazione del gruppo. La cerimonia è iniziata al mattino con la messa nella chiesa parrocchiale di Zenson, animata dal coro "Fameja Alpina" di Breda di Piave diretto con maestria dal Maestro Tommaso Vio. Poi gli alpini hanno proseguito la loro celebrazione al monumento ai caduti di fronte alle scuole medie, dove ci sono stati l'alzabandiera e le allocuzioni del sindaco, del rappresentante del 5° Raggruppamento, nonchè vice presidente della sezione A.N.A. di Treviso, Barbirato. Erano presenti alla cerimonia - conclusa con un pranzo sociale - tanti compagni alpini, l'amministrazione comunale, gli amici alpini di Tambre e Povegliano, oltre al coro alpino di Breda. "A nome di tutta l'Amministrazione comunale e della comunità zensonese - ha dichiarato il sindaco, Daniele Dalla Nese - ringrazio il Gruppo Alpini per la disponibilità, il supporto e lo spirito di solidarietà e fratellanza che manifestate al paese. Siete un esempio da seguire, con i vostri valori e il vostro impegno, in particolar modo una buona testimonianza per le nuove generazioni". Il Gruppo Alpini di Zenson, fondato il 14 marzo 1976 staccandosi da quello del “Basso Piave” di San Donà, conta su un nutrito gruppo di iscritti. In paese svolge alcune iniziative tradizionali come il Panevin rivolto a tutta la cittadinanza, la Lucciolata e la castagnata organizzate per raccogliere fondi per la Vita di Natale di Aviano, oltre a sostenere varie iniziative paesane, di solito a stretto contatto con l’amministrazione comunale.