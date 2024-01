Zero Branco: gli anziani della Rsa Zairo alla Fiera del Radicchio

Domenica mattina un gruppo di anziani, accompagnati dai loro parenti e dal personale del centro servizi Santa Maria de’ Zairo di Zero Branco - che fa riferimento alla cooperativa sociale Insieme Si Può - è tornato a far visita alla celebre Fiera del Radicchio di Zero Branco per un pranzo con i profumi e i sapori tradizionali del nostro territorio. Un appuntamento speciale ed emozionante per gli ospiti della Rsa Zairo, dopo tre anni di sospensione di questa attività a causa del Covid-19.

Al mattino gli anziani hanno avuto l’occasione di vedere i “bambini panificatori”, grazie all’iniziativa “Mani in pasta – i segreti del pane” curata dall’Associazione Panificatori di Treviso. A seguire altri momenti di condivisione con i loro cari e la possibilità di apprezzare la Fiera. Questa uscita fa parte del progetto più ampio di apertura della struttura al territorio, mantenendo il più possibile i contatti e le collaborazioni con le varie associazioni presenti, in modo tale che gli anziani possano sentirsi sempre parte attiva, rimanendo a contatto con la comunità e prendendo parte a iniziative che favoriscono lo scambio di relazioni ed esperienze arricchenti e di valore.

Da anni il centro servizi anziani di Zero Branco collabora in sinergia e in rete con l'amministrazione comunale, la Pro Loco e le associazioni locali per animare le giornate dei residenti della struttura. Un ringraziamento va anche all'associazione Anziani del paese che ha garantito il servizio di trasporto con pulmini attrezzati.