Al via la collaborazione tra Calicantus e Justfashion

Calicantus non ferma la sua corsa all’innovazione, sorprendendo ancora una volta il mercato del Fashion & Luxury con un’ultima novità. L’azienda veneta, leader nella gestione dell’e-commerce in full outsourcing, sigla l’accordo con JustFashion, specializzato nelle soluzioni ERP gestionali. La collaborazione ha come scopo l’utilizzo di una tecnologia cloud per integrare l’ecommerce con le funzionalità del gestionale: la sincronizzazione permette alle imprese di accelerare la pubblicazione dell'e-commerce, snellendo il processo. Inoltre, il progetto coinvolge l’ottimizzazione e la divulgazione dei contenuti: le informazioni relative al catalogo prodotti vengono gestite e propagate nell’e-shop riuscendo ancora una volta a ridurre i costi di progetto in termini di risorse dedicate e tempistiche. “Con JustFashion abbiamo sviluppato ben due progetti del settore moda: uno dedicato al target consumer e l’altro pensato per il B2B - spiega Valentino Bergamo, CEO di Calicantus srl – “abbiamo così creato uno strumento di web order e virtual showroom capace di sottolineare i punti di forza delle collezioni stagionali, con una componente comunicativa adatta ai distributori e retailer.” La nuova avventura digitale ha portato inedite opportunità: nel giro di qualche mese, spinta anche dalle nuove dinamiche dettate dalla pandemia, i brand coinvolti hanno registrato una rapida crescita nel percorso di digitalizzazione e l’apertura delle vendite online verso il mercato europeo e internazionale. Per le aziende del settore moda sarà dunque più semplice intraprendere un percorso di digital transformation e rispondere quindi alle nuove esigenze di mercato. Nata nel 2008, Calicantus srl è un’azienda leader nella gestione dell’e-commerce e nel favorire la crescita degli store online tramite un servizio full outsourcing. Accreditata nel settore moda, luxury, accessori e sportswear, Calicantus vanta importanti collaborazioni con alcuni dei principali produttori, tra cui: Zanetti 1965, Cromier by Frau, Nava Design, Sidi Sport, The Merchant of Venice, Pas De Rouge, NorthWave, Nanis e Burato Gioielli.