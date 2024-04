Carbonara day 2024, magnar ben, far del ben: 3250 euro raccolti e donati per progetti di solidarietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

È stato un successo sotto tutti i punti di vista la prima edizione del CARBONARA DAY di Riese Pio X, manifestazione organizzata da Ingorda Confraternita del Museto e Pasta Zara in collaborazione con Comune e Pro Loco di Riese Pio X presso la struttura di Casa Riese lo scorso 6 aprile: 350 partecipanti hanno avuto modo di degustare 3 diverse versioni della più famosa ricetta italiana di pasta, interpretate dai cuochi di Assocuochi Treviso e da due cuochi romani, ospiti della manifestazione. Ma mangiare bene e divertirsi non era l’unico obiettivo della manifestazione, come già si leggeva dal motto dell’iniziativa: magnar ben, far del ben! Tutto il ricavato del Carbonara Day, infatti, sarà destinato a dei progetti solidali: del ricavato, 3000 € saranno devoluti ai Servizi sociali del Comune di Riese Pio X per aiutare le fasce più fragili della popolazione, mentre ulteriori 250 € saranno devoluti al Comitato Borsa di studio per la cura dei tumori Odv di Castelfranco Veneto. Un grande ringraziamento va quindi a Pasta Zara, che ha fornito gratuitamente la Pasta Bragagnolo (la linea premium della storica azienda riesina) oltre ad essersi accollata gran parte delle spese, alla Pro Loco per il grande servizio prestato, alla Caneva dei Biasio per la fornitura gratuita dei vini e all’Avicola Dallan per la fornitura delle uova. Un debutto in grande stile per una manifestazione che punta a diventare da subito una tradizione e un punto di riferimento per gli amanti della carbonara e della pasta in generale. Appuntamento, quindi, al 6 aprile 2025!