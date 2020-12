Poco spazio in casa? Grandi idee per piccoli alberi di Natale

Natale è sempre più vicino e in questo periodo si ha voglia di decorare casa con luci, fiocchi e l'immancabile albero di Natale. A volte però a causa dello spazio ridotto o di animali domestici si deve rinunciare all'addobbo simbolo delle festività. Se vi piace l'aria natalizia ecco una raccolta di idee per abbellire casa con un piccolo albero natalizio, e portare in modo delicato la magia di Natale nella vostra casa. Lasciatevi ispirare e liberate la vostra creatività! L’Albero di Natale te lo immagini sempre altissimo, pieno di luci, centinaia di palline e decorazioni, come nei migliori film americani, ma in casa poi, dove lo metti? Non tutti hanno lo spazio ma questo non significa che l’atmosfera natalizia sia compromessa! Rompi le tradizioni

L’Albero di Natale, seppur piccolo, può essere un elemento di grande impatto per la casa. Se abbiamo un appartamento piccolo, non è detto che dobbiamo rinunciarci, ci sono tante alternative trendy, divertenti e di sicuro effetto per avere un albero anche negli ambienti ridotti. Scopriamo tutte le alternative per rendere il Natale 2020 indimenticabile.

Albero di Natale a parete

Se non vogliamo rinunciare all'albero di Natale, un'idea originale è scegliere quello a parete. Il design gli consente di adattarsi perfettamente lungo il muro, ma nello stesso tempo è ricco di rami e aghi per un effetto 3D pronto ad ospitare tutte le nostre decorazioni preferite.

Albero di Natale in vaso

I rami di pino veri, sono una decorazione elegante e green per immergerci in pieno nello spirito natalizio, quindi per non rinunciare possiamo scegliere dei rami secchi, metterli all'interno di un vaso in vetro trasparente da completate con piccole decorazioni come palline e nastri.

Una piccola foresta di alberi di Natale

Una casa piccola ci costringe ad avere un albero più piccolo, ma questo non vuol dire rinunciare ad un effetto di design. Per un risultato di tendenza possiamo prendere tanti piccoli abeti avvolgerli in stoffe di cotone e posizionarli in un angolo. Piccoli addobbi e una catena di luce che li unisce, creeranno un effetto romantico.

Albero di Natale con rami di legno

Un'altra idea green è quella di prendere dei rami di legno di diverse misure in modo da poter ricreare direttamente sul muro la classica forma dell'abete. Per completarlo possiamo utilizzare palline di feltro o cartone e lucine a led.

Albero di Natale adesivo

Perfetto per far divertire i piccoli, l'albero di Natale realizzato con l'adesivo è la scelta ideale. Semplice e facile da costruire, basta munirsi di washi tape, uno scotch di origine giapponese che ha la caratteristica di staccarsi facilmente dal muro una volta terminate le festività. Con decorazioni coloratissime e a tema, non vi resta che posizionare sotto i regali.

Albero di Natale con decorazioni

Se abbiamo vecchie decorazioni che non utilizziamo più, ma a cui siamo affezionati, con un po' di fantasia possono diventare dei mini alberi di Natale. Al muro o disposti su un mobile, basta posizionarli nella classica sagoma dell'abete e in un attimo avremo un albero di Natale piccolo e già decorato.

Albero di Natale in feltro

Il materiale preferito per realizzare le decorazioni di Natale è senza dubbio il feltro, allora perchè non farlo diventare un divertente albero? Facile da realizzare, è l’occasione giusta per trascorrere del tempo in compagnia dei più piccoli che non vedranno l'ora di incollare decorazioni e addobbi. Per costruirlo facilmente basta ricreare la forma dell'abete su un cartoncino, ritagliare il foglio di feltro e dare libero sfogo alla fantasia realizzando palline e addobbi coloratissimi e divertentissimi.

Albero di Natale in lana

Un'idea veloce, per realizzare un mini albero di Natale è quello di utilizzare la lana. Non dobbiamo fare altro che prendere un cartoncino e sagomarlo a forma di cono. A questo punto con un po' di colla vinilica diluita con l'acqua e un pennellino possiamo iniziare a realizzare il nostro albero. Come? Stendiamo la colla sulla superficie e iniziamo ad avvolgere la lana lungo il cono, una volta completato possiamo decorarlo con perline e decorazioni varie.

Albero di Natale con le luci

Il Natale è il periodo dell'anno in cui le luci non possono mancare in casa, allora perchè non realizzare l'albero direttamente con una catena di luci? Basta prendere quelle a led, posizionarle sul muro ricreando la classica forma dell'abete, fissare dei chiodini e in un attimo avremo un risultato brillante.

Albero di Natale in carta

Se non amiamo gli alberi di Natale tradizionali, ma non vogliamo rinunciarci, un'idea small e originale è realizzarlo con la carta. Basta davvero poco: dobbiamo munirci di un vaso, un bastoncino di legno da fissare al centro e tanti fogli di dimensioni diverse, dal libro al post-it fino ai fogli di quaderno, il risultato sarà elegante e raffinato!

