La tavola delle feste: come apparecchiare in modo perfetto

Riunirsi intorno al tavolo è un simbolo della conviviali perché ci si rilassa, si scherza e si mangia buon cibo. Durante l’anno non sempre abbiamo il tempo per concederci questi momenti. Anche se queste feste saranno diverse rispetto a quelle passate, non vuol dire che si debba rinunciare a pranzi e cene succulenti, ma soprattutto all’apparecchiatura.

La cena della vigilia e del Capodanno, ma anche il pranzo di Natale, non possono fare a meno di una tavola imbandita e degna delle festività. Le regole da rispettare possono sembrare tante, ma in realtà basta seguire alcuni pratici consigli per non sfigurare mai. Si, ma da che parte cominciare?

Scegliere la tovaglia giusta

La prima scelta riguarda sicuramente la tovaglia, in quanto protagonista principale della tavola. Deve essere certamente a tema natalizio ma senza esagerazioni per quanto riguarda stampe o ricami. Pulita e ben stirata, deve rispettare la forma del tavolo e scendere da ogni lato di almeno trenta centimetri. Per quanto riguarda il colore, bisogna optare per le tinte natalizie, quindi prediligono il rosso, il verde, ma anche il bianco. Se si vuole dare un tocco di eleganza, gli inserti oro o argento sono l’ideale. Le tovaglie a tinta unita sono invece perfette per chi ama uno stile sobrio e raffinato.

I piatti adatti ad ogni stile

Quando si parla di Natale, l’eleganza è fondamentale e la porcella è il materiale per eccellenza che permette di dare un tocco chic alla nostra tavola. I piatti in porcellana bianca o avorio sono un passe-partout per abbinare qualsiasi colore: sono semplici ed essenziali e non stonano con nessuno stile, da quello moderno a quello più classico. Se poi volete aggiungere qualche dettaglio prezioso, non dovete far altro che scegliere i piatti col profilo dorato o argentato e in un attimo la tavola avrà un aspetto degno di un pasto natalizio.

I bicchieri per brindisi indimenticabili

Vino e acqua accompagnano i nostri pranzi e cene durante le feste, ma devono essere serviti nei bicchieri appropriati. I must have sono quelli eleganti e che hanno linee sia moderne che classiche. Il vetro è il materiale più usato e con cui si fa sempre centro, ma se vogliamo far sentire ancora più speciali i nostri ospiti, il cristallo è perfetto per un pranzo o una cena degni di un Re.

Quali posate scegliere

Forchetta, coltello e cucchiaio sono i grandi protagonisti di ogni tavola, ma a Natale diventano l’elemento in più per rendere scintillante qualsiasi apparecchiatura. Ce ne sono di tantissimi tipi: squadrate o dalle forme arrotondate, l’importante è che siano d’acciaio lucido o spazzolato e che rispecchino in pieno i vostri gusti. Se avete optato invece per una tavola con i bicchieri di cristallo, è impossibile fare a meno delle posate in argento che completeranno l’apparecchiatura con quel tocco di antico che non guasta mai!

I centrotavola per completare

Armonia e stile: sono questi i due elementi che non devono mai mancare per un centrotavola di sicuro effetto. Non bisogna esagerare con le dimensioni, ma puntare piuttosto sull’equilibrio. Per una tavola rettangolare, meglio scegliere un centrotavola che si sviluppa in lunghezza, mentre per quella tonda oppure ovale dobbiamo seguire la stessa forma. Da realizzare a mano o già pronti, la scelta “green” è sempre quella vincente: i materiali naturali ci vengono in aiuto e nel periodo natalizio ci si può sbizzarrire con pigne, agrifogli, bacche e stecche di cannella, poi per rendere tutto più luminoso, le candele fanno la differenza.

Prodotti online per apparecchiare la tavola di Natale

Tovaglia natalizia

Tovaglia rettangolare

Servizio Porcellana

Set bicchieri

Set posate in acciaio Inox

Centrotavola

Volta celeste

Meravigliosamente etereo, scintillante e metallica, sarà la magica cornice per la tavola di Natale. Il mood galattico, si esprime attraverso l’impiego di classiche posate color argento e porcellane bianco latte ma in sorprendente stile contemporaneo. L’ uso di un runner glitterato, che ricorda un cielo stellato, un anello portatovagliolo in argento, completeranno la mise en plas. Attieniti ad una tavolozza di colori grigio e argento e in aggiunta, inserendo dei toni di rosa, viola, cobalto, renderanno l’insieme maggiormente cosmico.

Discoteque

Abbiate il coraggio di essere diversi in questa stagione festiva, questa tendenza è a dir poco impavida. Il disco mood, riempirà la tua casa di colorato glam retrò. Per una tavola da discoteca, l'impostazione del colore è la chiave: turchese e rosa pastello per stoviglie e posate. Il clima deve essere divertente e rilassato, dunque il tovagliolo, puoi semplicemente piegarlo, invece di utilizzare un anello per tovaglioli o disponendolo secondo un design esigente. Ad ultimare il st di piatti, anziché usare una ciotola in pendant, usarne una in vetro acidato, conferirà all’ insieme, il giusto sapore retrò. La ‘fioritura’ finale, sarà inserire una sezione di palline colorate e glitterate o dall’effetto strobo, posizionate in un contenitore color caramella, al centro del tavolo.

Innevata

Fresco ed elegante, questa gelida tendenza, è perfetta per chi ama un look festivo tradizionale ma elegante. Per una tavola di Natale con cumulo di neve, le basi dovrebbero essere accessorie bianche e fresche. Per una sensazione ancora più frizzante, usa stoviglie bianche con riflessi argentati, abbinate a posate in tonalità affini. Il resto dell'ambiente, è semplificato con un runner da tavola in lino rustico, tovaglioli bianchi e un rametto di eucalipto. Come la tendenza Celestiale, rifinire il look con palline argento satinato, viene naturale. Del resto, cosa può essere maggiormente rappresentativo per questo stile, di un fiocco di neve al centro della tavola!?

Amarcord

Una tendenza questa, meravigliosamente nostalgica e che evoca accoglienti Natali trascorsi davanti al fuoco con la tua famiglia, da bambino. Verde e oro, è la scelta migliore per i tradizionalisti di Natale, ma non preoccuparti, trasuda anche glamour. Per la tavola natalizia Amarcord, l'oro è il colore principale, con sentori e accenti di verde bosco. Le stoviglie sono state mantenute semplici, alternando bianco e verde, le protagoniste qui, saranno invece le posate, che saranno di una decadente tonalità oro anticato. Favolosamente formale, basterà affiancare un tovagliolo arrotolato impeccabilmente, del biancospino e un piccolo cadeu perfettamente impacchettato nella ciotola.