Bonus condizionatore 2024, come ottenerlo

Per l'installazione dei condizionatori è previsto un incentivo fino a fine 2024 che permette di portare in detrazione il 50% della spesa finale. Si può ricorrere a questa agevolazione purché si tratti di un sistema a pompa di calore con la doppia funzione di raffrescamento e riscaldamento.

I bonus disponibili sono numerosi e offrono significativi vantaggi economici. Ecco una panoramica delle principali agevolazioni:

Bonus Ristrutturazioni Edilizie al 50%

Questa detrazione è applicabile all'acquisto e all'installazione di condizionatori con pompa di calore che sostituiscono impianti di climatizzazione invernale esistenti. La detrazione copre il 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro, e può essere fruita in 10 anni.

Bonus Mobili al 50%

Questo bonus è destinato all'acquisto di condizionatori per l'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 5.000 euro, e può essere fruita in 10 anni.

Ecobonus al 65%

L'Ecobonus si applica all'acquisto e all'installazione di condizionatori con pompa di calore di classe A++ o superiore che migliorano la prestazione energetica invernale dell'edificio. La detrazione è pari al 65% delle spese sostenute, fino a un massimo di 46.154 euro, e può essere fruita in 10 anni.

Superbonus 110%

Questa detrazione è applicabile all'acquisto e all'installazione di condizionatori con pompa di calore in abbinamento ad altri interventi di efficientamento energetico "trainanti". La detrazione copre il 110% delle spese sostenute, fino a un massimo di 30.000 euro per singolo intervento.

Incentivi Locali

Oltre alle detrazioni fiscali nazionali, sono disponibili anche altri incentivi a livello locale. Ad esempio, alcuni Comuni offrono contributi a fondo perduto per l'acquisto di condizionatori a basso consumo energetico.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni

Per poter usufruire delle agevolazioni, è necessario rispettare alcuni requisiti:

I condizionatori devono essere a pompa di calore e avere una classe energetica A++ o superiore.

L'installazione deve essere effettuata da un tecnico certificato.

Devono essere conservate le fatture e la documentazione relativa all'acquisto e all'installazione.

Come Funziona il Bonus Condizionatori nel 2024

Per ottenere il bonus, è necessario scegliere un condizionatore che sostituisca uno più inquinante o che possa essere utilizzato anche in inverno come riscaldamento. L'incentivo prevede una detrazione del 50% della spesa finale fino a fine 2024, purché si tratti di un sistema a pompa di calore con doppia funzione di raffrescamento e riscaldamento. Inoltre, chi richiede questa agevolazione può ottenere anche il bonus mobili.

Se si decide di utilizzare i climatizzatori anche in inverno per sostituire il riscaldamento a gas, è possibile usufruire dell'Ecobonus al 65%. In questo caso, è necessario rottamare la vecchia caldaia, ottenendo un risparmio considerevole in bolletta.

Procedura per Ottenere il Bonus

Non è necessario fare domanda all'Enea per ottenere questo bonus: basta pagare con il bonifico dedicato ai bonus sulla casa e portare in detrazione la spesa nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. La fattura deve essere comprensiva di acquisto e installazione. Non è ammessa l'installazione fai da te, in quanto è necessario che un tecnico abilitato rilasci l'attestato di conformità e il libretto d'impianto.