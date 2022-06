Come fare un ottimo gelato artigianale in casa

Il gelato è sano e gustoso, perfetto quando fa caldo. Ideale come fine pasto o come sostituto del pranzo e della cena, conquista tutti, sia i piccoli che non vedono l'ora di assaporare il loro gusto preferito, sia gli adulti che vogliono concedersi un piccolo peccato di gola. Cremoso, fresco e delizioso riesce a rinfrescare le calde giornate estive con un gusto irresistibile, se è fatto in casa poi è ancora più buono.

Quando si parla di gelato, non si può fare a meno di pensare a quello artigianale, che con la sua consistenza cremosa unisce la qualità degli ingredienti con l'abilità dello chef. Farlo in casa permette di realizzare cibi sani e controllati in cui la ricerca della qualità degli alimenti va di pari passo con la creazione di gelati privi di additivi artificiali e di zuccheri, perfetti per chi ha allergie o regimi alimentari particolari. I vegani o gli intolleranti al lattosio, finalmente non dovranno più rinunciare ad un buon gelato.

Come fare il gelato in casa

Scegliete il gusto che volete fare: vaniglia, frutta, caffè, cioccolato, ma anche petali di rosa, lavanda, lamponi, potete sbizzarrirvi con la fantasia. Mescolare l'ingrediente prescelto insieme al latte condensato freddo (necessario per la realizzazione del gelato facile e senza uova, addensanti, glucosio o dolcificanti vari, prodotti in polvere), la panna montata perfettamente a neve ferma. Mescolate dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Trasferite in uno stampo da plumcake o un contenitore ermetico da 30 cm: Coprite con una carta di alluminio oppure pellicola e conservate in freezer per almeno 3 h, tirate fuori qualche minuto prima di servire! Potete realizzare seguendo la stessa procedure un ottimo gelato con gelatiera basta aggiungere il composto spumoso e già mescolato nella gelatiera, azionare e aspettare il tempo necessario di gelificazione secondo il proprio strumento! (fonte: tavolartegusto).

Gusto base vaniglia:

500 gr di panna da montare tipo hoplà già zuccherata (oppure panna liquida fresca + 1 o 2 cucchiai di zucchero a velo che potete omettere se lo volete meno dolce) fredda di frigo, 400 gr di latte condensato, 2 cucchiai di estratto di vaniglia liquido (oppure i semi di 1 bacca oppure 1 bustina di vanillina + 2 cucchiai di Gran Marnier o Rum)

Il passaggio fondamentale è la miscelazione degli ingredienti, solo se ben fatta il composto sarà omogeneo, questo permetterà una corretta mantecazione - con la gelatiera - e non vi ritroverete cristalli di ghiaccio o di zucchero nel gelato finale. Per aiutarvi in questa fase della preperazione utilizzate un frullatore a immersione, questo vi aiuterà a mescolare bene tutti gli elementi.

Come scegliere la gelatiera

Scegliere il modello che fa per voi non è sempre facile, le tipologie sono diverse, da quelle autorefrigeranti dotate di un compressore interno, a quelle ad accumulo che sfruttano le temperature del congelatore. Se non sapete quale scegliere ecco una piccola guida con i migliori modelli per realizzare un gelato gustoso e irresistibile.

Semplice e compatta: gelatiera con compressore

La macchina dotata di un sistema di refrigerazione continua e di un sistema a refrigerazione diretta, si comporta come un vero e proprio frigorifero in grado di produrre in breve tempo la temperatura necessaria per la preparazione del gelato. Basta premere un solo comando e potrete scegliere la soluzione che in quel momento fa per voi, ad esempio attivare il movimento delle pale per mantecare e amalgamare gli ingredienti alla perfezione, decidere di combinare il movimento delle pale e in contemporanea la refrigerazione o se volete mantenere in fresco il gelato e gustarlo con calma non dovete fare altro che attivare solo il sistema di refrigerazione. La gelatiera con coperchio trasparente può preparare fino a 700g di gelato da poter servire comodamente grazie al cestello estraibile in acciaio inox e alla spatola in dotazione. Piccola e compatta, ideale per chi ha poco spazio in cucina, è facile da pulire, il cestello e il coperchio possono essere messi comodamente in lavastoviglie. Infine, se volete stupire i vostri ospiti ma non avete idee, il ricettario con 36 consigli vi darà la giusta ispirazione.

Pro. Con la funzione per amalgamare gli ingredienti si può preparare un gelato cremoso in pochi minuti.

Per preparare il gelato per tutta la famiglia: gelatiera con ciotola XL

Il modello caratterizzato da una ciotola extralarge permette di preparare fino a 2 chili di gelato. Le linee squadrate e compatte della gelatiera sono interrotte dalle curve dell'oblò trasparente che consente di controllare la consistenza del gelato durante la lavorazione o di aggiungere altri ingredienti. Per avere un risultato cremoso non dovete far altro che azionare le pale per amalgamare gli ingredienti, grazie alla potenza del motore di 180 W e alla creazione del freddo da parte del compressore realizzeranno un gelato all'altezza di quelli artigianali. Dotata di spegnimento automatico, possiamo goderci il pranzo o la cena in compagnia della famiglia senza la preoccupazione che si sciolga. La gelatiera mantiene la temperatura per un certo lasso di tempo, in modo che il gelato resti compatto anche se non viene servito subito.

Pro. La gelatiera realizza un gelato professionale comodamente a casa.

Piccola e di design: gelatiera compatta

Se amate le linee semplici e gli elettrodomestici che ingombrano poco, questa gelatiera è quello che state cerando, il design essenziale è adatto anche nelle cucine nelle quali lo spazio a disposizione è poco. Grazie al cestello refrigerato, preparerete il gelato fatto in casa in soli 30 minuti, basterà raffreddarlo in freezer e iniziare a preparare il gusto di gelato che più preferite! Per un gelato cremoso è sufficiente far amalgamare gli ingredienti scelti, versarli nella gelatiera: con questi piccoli accorgimenti il risultato sarà impeccabile e agevolerà il lavoro della macchina. La preparazione potrà essere sempre sotto controllo grazie al coperchio trasparente, mentre la comoda fessura presente sempre sul coperchio, consentirà di inserire gli ingredienti in modo semplice e veloce.

Pro. Il modello piccolo e compatto prepara il gelato in pochi minuti.

Per chi ha poco tempo: gelatiera autorefrigerante

Per chi va sempre di corsa. La macchina permette di realizzare un ottimo gelato in pochissimo tempo grazie alla modalità autorefrigerante, non dovete far altro che versare tutti gli ingredienti e con le pale miscelanti avrete il vostro dolce preferito pronto in 20/40 minuti. Dotata di schermo digitale potrete scegliere tra gelati e sorbetti, una volta deciso il programma, la gelatiera farà tutto il resto, quando il composto sarà pronto, si spegnerà automaticamente mantenendo il prodotto a temperatura grazie alla capacità di raffreddamento integrato. La ciotola removibile può essere comodamente lavata in lavastoviglie pronta per preparare un nuovo gusto, se siete alle prime armi e non avete molte idee, il ricettario vi darà consigli e dritte per realizzare un gelato irresistibile.

Pro. In poco tempo è possibile realizzare un gelato cremoso come quello artigianale.

Gelati e Sorbetti Pronti in 20 Minuti: gelatiera BPA Free

Pratica e sana è la macchina del gelato perfetta per creare gelati e sorbetti fatti in casa e con ingredienti 100% naturali in pochi minuti, la macchina permette di realizzare un ottimo gelato in pochissimo tempo grazie alla modalità autorefrigerante. Non dovete far altro che versare tutti gli ingredienti e con le pale miscelanti avrete il vostro dolce preferito in 20/40 minuti. Completata con uno schermo digitale, scegliere tra gelati e sorbetti sarà davvero semplice, una volta programmata, la gelatiera farà tutto il resto. Quando il gelato o il sorbetto sarà pronto, si spegnerà automaticamente mantenendo il prodotto a temperatura grazie alla capacità di raffreddamento integrato. La ciotola removibile può essere comodamente lavata in lavastoviglie pronta per preparare un nuovo gusto se siete alla ricerca di nuovi spunti, nella confezione è incluso il ricettario che vi darà consigli e dritte per realizzare un gelato irresistibile.

Pro. In poco tempo è possibile realizzare un gelato cremoso come quello artigianale.

Semplice e pratica: gelatiera più gusti

Se amate il gelato fatto in casa e volete un risultato come quello della gelateria, questo modello dotato di sistema di raffreddamento con compressore interno, è in grado di accontentare le vostre richieste, inoltre, è in grado di preparare velocemente più gusti di sorbetti e gelati. La macchina molto semplice da utilizzare perché ha un display Lcd che permette di impostare la temperatura e il tempo rimanente, ha in dotazione differenti accessori, come il bicchiere graduato, un cucchiaio specifico per servire il gelato e due cestelli in acciaio, uno fisso con capacità di 1 litro e l’altro removibile per conservare il composto ideale da servire durante una cena o una festa. La gelatiera completamente smontabile può essere lavata comodamente in lavastoviglie, non vi resta che scegliere il vostro gusto preferito e concedervi un piccolo peccato di gola.

Pro. Il display permette di avere la preparazione sempre sotto controllo.

Perfetta per ogni occasione: gelatiera autorefrigerante

Con questo apparecchio riuscirete a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, grazie ai materiali con cui è composta, sicuri e sani. Facile da usare avrete il gelato pronto in soli 3 minuti con le cialde monodose realizzate in Tetra Pak, un materiale ecologico e riciclabile. L'apparecchio smart si collega facilmente all'app dedicata da cui poter scegliere le varie modalità per realizzare il gelato.

Pro. Il funzionamento è semplice.

Come scegliere la macchina per il gelato

Avere una gelatiera in casa, permette di preparare il gelato con i propri ingredienti preferiti e con materie prime selezionate, soprattutto se si è soggetti allergici. Prima di acquistarla, però, bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche.

Grandezza

Con gli spazi sempre più ridotti quando si sceglie un elettrodomestico si deve fare attenzione alle dimensioni e alla struttura, per quanto riguarda le macchine per il gelato molto dipende dalla tecnologia, ad esempio quelle ad accumulo sono più leggere e compatte. Inoltre, in questo caso anche le dimensioni del cestello sono importanti visto che deve essere raffreddato nel congelatore prima di iniziare la preparazione. Invece, il modello a compressione ha una struttura più grande e pesante perché ha al suo interno il motore.

Infine, la grandezza della gelatiera dipende molto anche dalle necessità, per coppie e single basta quella con il cestello che ha la capacità di 1 litro, chi ha una famiglia numerosa deve ricorrere a quella con capacità da 2 litri.

Tipologia

Oltre alla grandezza, un elemento da non sottovalutare è la tipologia. Per gli amanti del vintage in commercio ci sono modelli a manovella e la pala per mantecare il gelato si aziona girando appunto la manovella, per circa 15 minuti. La gelatiera ad accumulo invece attiva le pale tramite elettricità, ma in entrambi i casi è necessario far raffreddare il cestello nel congelatore per almeno 8 ore prima dell’utilizzo.

Accanto a queste c'è la gelatiera a compressore autorefrigerante, garantisce la lavorazione del gelato a temperatura costante, ma comporta spese energetiche maggiori.

Potenza

In ogni caso più la potenza della gelatiera è alta, maggiore è la qualità di gelato.