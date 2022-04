Bonus Verde 2022 per rinnovare giardino, terrazzo, recinzioni

Avere uno spazio esterno è un modo per approfittare del verde e trascorrere del tempo all'aria aperta godendo della bellezza di piante e fiori.. A volte però, il giardino e il terrazzo non vengono curati perché non sempre si ha a disposizione il budget necessario per la manutenzione.Il Bonus Verde 2022 è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Cos’è il Bonus Verde e chi ne può usufruire

E' una detrazione fiscale destinata alle spese per sistemare giardini e spazi verdi di immobili per solo uso abitativo, anche su più case di proprietà

Lo stesso bonus si può avere per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali. I condomini riceveranno il rimborso solo se avranno contribuito economicamente all’esecuzione dei lavori e in base ai limiti della loro quota millesimale. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Una volta riconosciuto il bonus, questo verrà distribuito in 10 quote annuali di pari importo. Non è ammesso optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Grazie al Bonus Verde è possibile prendersi cura dell’esterno e dargli un nuovo look, la detrazione fiscale permette di riqualificare giardini, balconi e terrazzi. Vediamo come ottenerlo per avere un esterno curato in cui poterci rilassare questa estate.

Le spese che rientrano nel bonus

Le spese che rientrano nella detrazione sono:

Impianti di irrigazione

Realizzazione pozzi

Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni

Grandi potature

Riqualificazione prati

Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili

Piante e arbusti

Spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati

Dalla detrazione sono escluse la manutenzione ordinaria e l’acquisto si attrezzature specifiche.

Per ottenere il Bonus Verde

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

Documenti da presentare