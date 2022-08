Docce da giardino, un vero refrigerio, ecco i modelli più interessanti

Se avete uno spazio verde, il giardino può diventare la vostra “spiaggia casalinga”. Si prende il sole o le giornate sono torride, una bella spruzzata sotto la doccia da esterno è un vero refrigerio.

La doccia da giardino è uno dei prodotti più utilizzati in estate, può essere posizionata anche in terrazzo, perché non ha bisogno di essere installata e soprattutto ha un costo contenuto adatto a tutte le tasche .Dotate di un serbatoio d’acqua in grado di riscaldarsi sotto il sole, sono l’accessorio irrinunciabile anche in campeggio. Se siete alla ricerca di una doccia solare per avere un momento di refrigerio tra una tintarella e l’altra, ecco alcuni modelli che possono fare al caso vostro.

Una doccia per ogni ambiente

La doccia da giardino, oltre ad essere utile all’esterno diventa l’oggetto indispensabile da avere con noi se amiamo fare camping. Se vogliamo fare la scelta giusta, dobbiamo sapere che in commercio esistono:

Doccia mobile : versatile e pratica, è il modello migliore se abbiamo poco spazio all’esterno o se pratichiamo il camping perché può essere posizionata dove vogliamo, inoltre, durante la stagione più fredda, ci basterà smontarla e conservarla pronta per essere riutilizzata l’estate successiva. La caratteristica di questa specifica tipologia è che è dotata di un serbatoio in cui è contenuta l’acqua che rimane calda grazie a un sistema di pannelli che la riscaldano attraverso i raggi del sole

: versatile e pratica, è il modello migliore se abbiamo poco spazio all’esterno o se pratichiamo il camping perché può essere posizionata dove vogliamo, inoltre, durante la stagione più fredda, ci basterà smontarla e conservarla pronta per essere riutilizzata l’estate successiva. La caratteristica di questa specifica tipologia è che è dotata di un serbatoio in cui è contenuta l’acqua che rimane calda grazie a un sistema di pannelli che la riscaldano attraverso i raggi del sole Doccia fissa: ideale se abbiamo un esterno ampio, ha il vantaggio di avere un piatto doccia, che permette di convogliare l’acqua senza bagnare il pavimento. Se la utilizziamo spesso, possiamo scegliere il modello dotato di lavapiedi, utile per evitare di sporcare l’interno quando rientriamo dal giardino. Alimentate attraverso l’impianto idrico domestico o l’irrigazione del giardino, anche queste possono riscaldare l’acqua attraverso un sistema di pannelli fotovoltaici che oltre a garantire sempre acqua calda, assicurano un netto risparmio in bolletta. Se scegliamo questo tipo di riscaldamento, meglio costruire la doccia in una zona facilmente raggiungibile dai raggi solari

Attenzione nella scelta dei materiali

Le docce da esterno, soprattutto quelle fisse, sono esposte alle intemperie e al sole, per questo la scelta dei materiali non deve essere fatta con leggerezza. L’acciaio, il PVC e l’alluminio sono quelli più utilizzati perché resistono meglio al tempo e all’usura. Anche il legno è tra i materiali più sfruttati, ma anche se bello ed elegante, ha bisogno di una manutenzione maggiore rispetto agli altri. Nella scelta del materiale gioca un fattore determinate l’impiego, infatti, se la usiamo spesso, meglio puntare su un modello realizzato con materiali di qualità, durevoli e in grado di resistere alla muffa, al calcare e ai batteri.

Valutare la capacità del serbatoio e il soffione

Le docce mobili sono alimentate con un serbatoio d’acqua, quindi la capacità è importante e ha un volume variabile tra i 20 e i 40 litri. La soluzione migliore è quella di puntare su un modello con un serbatoio grande per avere più acqua a disposizione ed evitare di riempirlo costantemente. Il limite di questo modello è che occupa più spazio e l’acqua impiega più tempo a scaldarsi.

Un altro aspetto centrale della doccia è il soffione, i più utilizzati sono quelli con getto a pioggia, ma se vogliamo un modello in grado di assecondare ogni esigenza possiamo scegliere quella che combina vari tipi di getto e concederci un piccolo momento di relax.

