Come liberarsi dalle formiche

E arrivata la primavera e con lei il rischio di formiche in casa. La prima cosa che viene in mente, quando si individuano questi insetti è quella di ricorrere ad un insetticida, ma esistono anche molti efficaci rimedi naturali.

Se vedi una formica, forse, non hai un vero problema. Se vedi una fila di formiche hai certamente un grosso problema.

Ora non ti resta che capire da dove arrivano e di che tipo sono. Ovviamente non devi essere un esperto entomologo, ma avere un’idea di chi hai in casa ti serve per convincerlo ad andarsene. L’ospite che più di frequente entra senza essere invitato è la formica nera, la Lasius niger che è quella dei giardini e la Ochetellus, conosciuta anche come formica delle case. Può capitarti di trovarla nelle piante, nei sottovasi, molti pensano che le formiche arrivino per colpa del verde e quindi si sbarazzano di piante con la speranza di eliminare e prevenire la loro presenza. Sbagliato. Le formiche vanno sulle piante perché amano la linfa che secernono gli afidi, ma non si nutrono solo di questo.

Da dove vengono le formiche?

Prima di agire sarà fondamentale individuare da dove arrivano le formiche, in modo da chiudere eventuali "buchi" nel muro, nel terreno e agire con i rimedi naturali che stiamo per indicarvi. Molto importante anche la pulizia, ovviamente, di stanze, cucina e spazi esterni e mai lasciare briciole e zucchero sul pavimento, perché è risaputo che le formiche ne vanno ghiotte.

Il primo degli accorgimenti da adottare in caso di invasione di formiche, è quello di sostituire il solito detergente che utilizziamo per pavimenti e superfici lavabili con un detergente fai-da-te composto da acqua, aceto bianco e un mix di oli essenziali come limone, eucalipto e menta. Questi oli sono facilmente reperibili in erboristeria o nei supermercati più forniti. Alle formiche l’aceto proprio non piace. Spruzzando un preparato di aceto, acqua e olio essenziale di limone nei punti dove è più facile che entrino, creeremo una barriera naturale che per loro è invalicabile.

Vediamo ora alcune soluzioni fai da te per eliminare le formiche senza insetticida e altri prodotti tossici:

Aceto e limone

Gli insetti, formiche comprese, non sopportano l'odore dell'aceto: per prevenire o per allontanare le formiche da casa, dunque lavate le superfici e i pavimento con una soluzione a base di aceto e limone.

Menta

Non sottovalutate la menta. Come l'aceto, anche l'odore della menta non piace alle formiche. Provate a tenerne una piantina o a sbriciolarne delle foglie in prossimità di dove avete visto i piccoli insetti neri. Se non avete la pianta della menta, potrete utilizzare delle bustine di tè alla menta da mettere dentro o sotto i mobili.

Caffè e talco

Antico rimedio della nonna è l'uso di caffè e talco per eliminare le formiche. Mettere del caffè in polvere o del talco nei punti di accesso delle formiche, ne scoraggerà il passaggio.

Eucalipto e cajeput

In alternativa, due ingredienti che possono essere utilizzati per preparare un insetticida naturale sono l'eucalipto e il cajeput, diluiti con alcool e spruzzati nei punti strategici allontaneranno le formiche.

In questi giorno molti di noi iniziano a vedere file di formiche che passeggiano indisturbate nelle zone esterne della casa oppure all'interno specialmente in cucina, tra dispense e lavello. Queste invasioni possono essere combattute in vari modi. Innanzitutto è bene cercare di prevenire il fenomeno con accorgimenti adeguati. Nel caso sia già troppo tardi per la prevenzione, è possibile allontanare le formiche attraverso rimedi naturali.

Quando invece ci si trova davanti a colonie molto grandi ed ostinate, sarà infatti il caso di utilizzare rimedi chimici.

Le formiche alate

Sono formiche con il ruolo di formare nuove colonie, per questo sono munite di ali, al fine di potersi spostare più facilmente. Risultano più grandi delle formiche “soldato” e anche più aggressive.

Il rimedio naturale comunemente usato e anche riconosciuto come molto efficace è molto semplice: acqua e sapone! Come spiegato precedentemente ti basterà un economico spruzzino, un paio di spruzzate e le formiche nel giro di una quindicina di minuti lentamente si arrenderanno.