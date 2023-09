Garden Festival: i fiori d'autunno più belli per i balconi

Nei centri di giardinaggio Aicg durante il Garden Festival d’Autunno 2023 – che si svolgerà dal 23 settembre al 22 ottobre – si potranno trovare angoli dedicati da cui trarre ispirazioni per vivere al meglio questa affascinante stagione: attraverso i moodboard. Questi angoli – di fatto delle tavole di stile - saranno costruiti come una vera e propria narrazione visiva, dove nulla è lasciato al caso, con il preciso scopo di stimolare suggestioni e restituire una particolare atmosfera.

Ogni moodboard suggerirà 5 piante che si armonizzano tra loro IN CITTA’, IN CAMPAGNA, IN MONTAGNA E AL MARE con allestimenti che evidenzieranno il tema della biodiversità attraverso il BIRDFEEDING (aiutare gli uccelli selvatici a superare l’inverno fornendo loro ripari sicuri e cibo), il tema del cambiamento attraverso IL FOLIAGE (mutamento autunnale del colore delle foglie degli alberi dal verde al giallo e alle diverse gradazioni del rosso), il tema della condivisione attraverso L’ INTAGLIO DELLE ZUCCHE, il tema della salvaguardia delle acque attraverso azioni minime quotidiane e le diverse forme di riciclo.

In questi angoli si potranno trovare: le piante ideali da trapiantare in giardino in autunno, quelle migliori per godere delle fioriture del periodo, stimoli di sensibilizzazione ai temi ambientali, consigli di lettura, stimoli visivi e laboratori pratici.

Le sorprese in ogni centro giardinaggio

In ogni garden aderente si troveranno aiuole dimostrative e didattiche, sarà un'occasione preziosa per ricevere consigli dagli esperti, si troveranno i fiori, le piante migliori per l'autunno.

Treviso (TV)

Bardin Garden Store, Via Selghere 10 31020 Villorba

Dametto Garden Center, Via Verdi N.87 - 31046 Oderzo

Floridea Casa Orto Giardino, Via Schiavonesca N°105, Nervesa Della Battaglia 31040 Treviso

Scapinello Ortofloricoltura, Via Callalta 53 31039 Riese Pio X

Vicenza (VI)

Floricoltura Marcon, Via Cicogna, 19 36026 Pojana Maggiore

Garden Schio, Località Ponte D’oro, 22, 36015, Schio

Garden Vicenza Verde, Strada Di Saviabona,72 36100 Vicenza

Punto Verde di Dalle Rive f.lli srl, Via Vivaro 35 - 36030 Zugliano

Rosàflor, Via Crocerone 19, 36027 Rosà Vicenza

Padova (PD)

Garden Cavinato, Via Piovego 119, 35010 San Giorgio delle Pertiche

Vivai Piante Salmaso, Via Rovigana, 49 35043 Monselice

Zoccagarden, Via Per Mestrino 2, 35030 Saccolongo

Venezia (VE)

Donnaflora Garden Center, Via Unità D’italia N.37 Cap. 30027 San Donà Di Piave

Il Germoglio Garden Center, Via Cornarotta 7/C 30033 Salzano

Verona (VR)

Flover Affi, Via Pace 1, 37010 Affi

Flover Bussolengo, Via Pastrengo 14, 37012 Bussolengo

Flover Cadidavid, Strada Rodigina 94b, 37135 Verona

Il colore rosa sarà uno dei leitmotiv anche del Garden Festival d’Autunno 2023: proseguirà infatti la collaborazione con l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Il ciclamino, robusta e generosa pianta autunnale, in fiore anche per tutto l’inverno, sarà disponibile in molte varietà e sfumature, ma sarà, appunto, il ciclamino rosa a farla da padrone.

