Una delle 10 case più costose d'Italia si trova nel trevigiano

Idealista ha stilato la classifica delle dieci case in vendita più costose d’Italia: le ville da sogno situate nei luoghi più affascinanti del Paese, dalla Sardegna al Lago di Como, passando per la Val d’Elsa e il Lago Maggiore.

Nella top ten c'è una villa a Mogliano Veneto di grande valore, in vendita a 12.345.680 euro: la dimora è caratterizzata da finiture di alto livello, ampi ambienti raffinati con stucchi pregiati e affreschi che richiamano il periodo storico dei Dogi di Venezia. E' un edificio storico del Settecento con parco piantumato di circa 40.000 metri quadrati.

Ma c'è sempre a Mogliano una magione in vendita per molto meno, solo 4,5 milioni di euro. Una magnifica dimora storica immersa in uno spettacolare parco secolare, con imponenti esemplari secolari rappresenta una vera e propria oasi verde di un ettaro e mezzo in cui abbandonarsi al relax o dedicarsi allo sport, nel campo da tennis servito dagli adiacenti locali spogliatoi.

Edificato tra la fine del '600 e i primi del '700, l'immobile si compone per tre unità abitative per un totale di 1.800 mq interni. La prestigiosa villa padronale, perfettamente conservata, conserva nei suoi 1.450 mq tutto lo charme caratteristico dell'epoca. Maestosa nelle dimensioni, affascinante nell'architettura, la residenza principale è affiancata da una seconda villa di 300 mq e da una terza costruzione di 250 mq di colore rosa.