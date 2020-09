Tutti i rimedi per eliminare la ruggine e passare velocemente alla verniciatura

Ogni anno giunge il momento di pensare alla manutenzione esterna della casa. Che si tratti di verniciare un cancello in ferro, la ringhiera del balcone o inferriata, si non disdegnate il fai da te, il procedimento è molto semplice e che non richiede attrezzature particolari; pochi passaggi da rispettare per ottenere un ottimo lavoro, durevole nel tempo.

Se vogliamo che la nostra casa e il giardino abbiano un bel aspetto curato è indispensabile fare una corretta manutenzione. Con il passare del tempo e con gli agenti atmosferici possono ossidarsi e arrugginirsi, mettendo a rischio la resistenza delle staccionate, se ami il fai da te e vuoi restaurare il cancello del giardino ecco alcuni consigli per riportarlo a nuova vita.

Come rimuovere la ruggine

Quando si forma la ruggine sulle ringhiere la prima cosa da fare è rimuoverla. Preparare la superficie e quindi eliminarla può essere fatto con diversi attrezzi.

Carta vetrata

Perfetta su piccole zone è disponibile in fogli formati da una parte abrasiva e una liscia. La parte ruvida ha varie grane da scegliere in base alle esigenze. Quella grossolana è perfetta per rimuovere residui importanti, quella più fine per lisciare le superfici. Facile da utilizzare basta esercitare una pressione sulla parte interessata e in poco si rimuove la ruggine.

Spazzola metallica

Utilizzata come supporto alla carta vetrata, riesce a eliminare i residui di ruggine soprattutto nelle zone curve o nelle pieghe. Grazie all’impugnatura ergonomica, riesce a coprire i punti più difficili da raggiungere.

Lima

L'asta in acciaio zigrinato in rilievo, è utilizzata per eliminare le parti ruvide o per lisciare il ferro, ma anche per limare i bordi. Disponibile in differenti forme, come triangolare, piatta o tonda, elimina efficacemente i residui di ruggine.

Rulli abrasivi

Il rullo abrasivo perfetto per i più esperti, è un utensile che permette di carteggiare ampie superfici in poco tempo, ma anche di levigare ringhiere irregolari.

Spazzole a tazza

Se amate il fai da te e volete arricchire i vostri utensili di bricolage, le spazzole a tazza da mettere sul trapano sono un modo veloce per eliminare la ruggine e avere un lavoro impeccabile. Disponibili in diverse forme e misure, riescono a rimuovere l'ossidazione su ogni superficie compresi i punti più difficili.

Una volta rimossa la ruggine, la polvere deve essere tolta con uno straccio imbevuto di benzina o nitro così da eliminare anche il più piccolo granello.

Come eliminare la ruggine

La ruggine quando si forma continua a espandersi sotto la vernice, anche se si trova in una zona localizzata, per questo una volta rimossa bisogna applicare delle finiture protettive.

L’antiruggine è il più diffuso e si trova all’interno di molti smalti. Facile da applicare non ha bisogno di essere carteggiato e può essere applicato direttamente sulla superficie interessata.

Altro metodo per allontanare la ruggine è il convertitore. Il composto chimico a base acquosa una volta steso e asciutto forma una patina scura. A questo punto potete stendere la finitura.

Se volete una soluzione rapida ed efficace potete ricorrere al gel antiruggine. La finitura composta da elementi chimici elimina e scioglie la ruggine.

Ultimi consigli prima della verniciatura

Il ferro è un metallo molto utilizzato in edilizia e arredamento. E’ molto resistente e malleabile, e si presta a utilizzi infiniti. Il suo punto debole è la scarsa resistenza alla corrosione, dovuta agli agenti atmosferici e alla ruggine provocata dal processo di ossidazione.

Prima di procedere con i trattamenti, è necessario iniziare con una pulitura. Se si tratta di verniciare del ferro nuovo, occorre rimuovere la patina di grasso protettivo strofinando uno straccio imbevuto di diluente su tutta la superficie da verniciare. Per questa operazione è consigliabile utilizzare guanti per il trattamento dei solventi.

Se dobbiamo verniciare ferro già verniciato, è sufficiente lavare con acqua e detersivo sgrassante. In entrambi i casi attendere l’asciugatura. Per pulire e in seguito verniciare punti difficili come le decorazioni, servirsi di un pennello a pipa, usato anche per dipingere i termosifoni.

Prodotti online per rimuovere la ruggine

Carta Abrasiva

Spazzole metallo

Lima piatta

Spazzole Metalliche per Trapano

Vernice Gel Antiruggine

Convertitore di ruggine