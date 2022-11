Vasca o doccia in bagno? I pro e i contro tra relax e praticità

Quando bisogna arredare o ristrutturare il bagno di casa l'amletico dubbio è sempre lo stesso: vasca o doccia?

In molti preferiscono la doccia perchè più veloce e meno ingombrante, altri invece optano per la vasca perchè preferiscono ritmi più soft quando sono in bagno (ed è una soluzione ideale nel momento in cui in casa ci sono due bagni).

Come sempre accade però l'una o l'altra scelta presentano vantaggi e svantaggi che vanno individuaticon attenzione prima di prendere una decisione.

Doccia - Perchè sì e perchè no

- Sì perchè c'è un considerevole risparmio di acqua

- Sì perchè ci si può lavare velocemente senza aspettare diversi minuti prima che si riempia la vasca

- Sì perchè è più pratica da utilizzare soprattutto quando in casa ci sono persone disabili e/o anziane

- Sì perchè, a differenza della vasca, la doccia richiede un budget minore ed un minore spazio a disposizione

- No perchè docce troppo piccole limitano la libertà di movimento

- No perchè risultano poco adatte e pratiche a chi ha bambini piccoli

- No perchè spesso le porte del box hanno bisogno di eccessiva attenzione nella pulizia

Vasca - Perchè sì e perchè no

- Sì perchè permette un maggiore relax a fine giornata se ci si vuole rilassare

- Sì perchè se si hanno bambini piccoli è l'ideale perchè per loro il bagno è un momento di relax e per i genitori un modo di gestirli in modo più agevole

- Sì se decidiamo, per gli anziani e per i disabili, di installare una vasca con sportello e seduta

- Sì perchè è possibile scegliere il modello più funzionale ed adatto alle nostre esigenze

- No perchè i costi di installazione sono spesso eccessivi e lo spazio in casa non è sempre sufficiente

- No perchè, come detto, la presenza della vasca rispetto alla doccia comporta un maggiore spreco di acqua

Come scegliere