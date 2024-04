La Crus e Paolo Benvegnù a "Suoni di Marca" 2024

Giovedì 18 luglio, un doppio set per rivivere quella stagione irripetibile della musica italiana a cavallo fra gli anni Novanta e i Duemila. Introduce la settima serata di Suoni di Marca 2024 Paolo Benvegnù con un set in solo per chitarra e voce seguito dall’attesissimo ritorno de La Crus. Quella del 2023 è a tutti gli effetti la prima vera reunion, se si escludono la partecipazione al Festival di Sanremo del 2011 e il tour del 2019, della band milanese in quindici anni, segnata dall’arrivo di un nuovo album e un imminente tour sui principali palchi dell’estate italiana. Proteggimi da ciò che voglio (2024) è la prima fatica discografica del duo dal 2008 e riprende da dove ci eravamo lasciati, da quelle sonorità inconfondibili a metà strada tra l’alternative, il cantautorato e il trip hop. La voce baritonale di Mauro Ermanno Giovanardi canta dei drammi del quotidiano e di conflitti interiori e alla lunga lista di collaborazioni illustre che hanno segnato la loro carriera (tra cui Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Cristina Donà, Patty Pravo, Alan Sorrenti, Nada e Gino Paoli) qui si aggiungono anche: il filosofo Slavoj Zizek, Vasco Brondi, Carmen Consoli, che presta la sua voce in una nuova versione di Io confesso, e Colapesce & Dimartino che interpretano Come ogni volta, forse la hit più iconica de La Crus. Ciò che può aspettarsi il pubblico da questo tour è un’esperienza coinvolgente e affascinante, un grande ritorno con una formazione inedita ma dalla veste sempre ricercata e al tempo stesso di forte impatto.

A dividersi la serata un altro grande nome della scena alternative nostrana: Paolo Benvegnù. Attivo fin dagli anni Novanta con gli Scisma, il cantautore milanese celebra proprio nel 2024 vent’anni di carriera solista. Per Suoni di Marca porta un live intimo solo per chitarra e voce e una scaletta che alterna classici intramontabili come Il mare verticale, Cerchi nell’acqua e Avanzate, ascoltate al più recente È inutile parlare d’amore uscito quest’anno. Quest’ultimo è un lavoro che indaga sulla potenza dell’immaginazione, dell’istinto e dell’accudimento verso l’altro, un rifugio che con immensa lucidità indaga sul presente con un occhio rivolto al futuro prossimo e che pone un interrogativo: esiste una praticità, nell’astratto, nell'irrazionale, nell’amore? Suoni di Marca 2024 è sempre più vicino e La Crus + Paolo Benvegnù sono solo tra i primi ospiti annunciati di una lunga serie. Il grande festival dell’estate trevigiana sulle Mura della città riparte venerdì 12 luglio con il concerto dei Santi Francesi e continua fino al 27 luglio per sedici serate ricche di musica, divertimento per tutte le età, relax e anche artigianato di qualità e street food da tutto il mondo.