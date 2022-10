Quanto ci costano all'ora gli elettrodomestici, dal frigorifero alla lavatrice, i più cari i

Quanto ci costano in bolletta tv, frigorifero e lavastoviglie e gli elettrodomestici che abbiamo in casa? Una domanda che sorge spontanea visto il quadro attuale, con famiglie e imprese impegnate a sopravvivere col caro energia e le bollette a livelli record, e il peggio deve ancora arrivare.

Dall’1 ottobre sono scattate le nuove tariffe: il costo della luce, per i prossimi mesi aumenterà del 59%. Gli effetti li spiega Arera: per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nel 2022 (1° gennaio 2022 -31 dicembre 2022) sarà di circa 1.322 euro, rispetto ai 632 euro circa del 2021 (i 12 mesi equivalenti dell’anno precedente). Salirà a 66 centesimi il prezzo al kilowattora: il doppio rispetto all’ottobre 2021 (era a 30) e 4 volte maggiore rispetto al 2020 (16).

Gli elettrodomestici ci hanno semplificato la vita eppure, con il prezzo dell’energia alle stelle, la tentazione di staccare la spina per abbattere il costo delle bollette è forte; basti pensare che, in questi primi 8 mesi dell’anno, una famiglia tipo ha speso per la sola bolletta elettrica circa 776 euro.

Facile.it ha calcolato ad ottobre l'impatto degli apparecchi sulla bolletta, tenendo in considerazione i consumi indicati nelle etichette energetiche dei dispositivi e il prezzo dell’energia applicato nel 2022 nel mercato tutelato per una famiglia tipo.

I consumi degli elettrodomestici che abbiamo in casa

Frigorifero

Dato che è l’unico elettrodomestico che resta aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il consumo del frigo è la voce di spesa più alta nella bolletta elettrica. Se prendiamo ad esempio un frigorifero da 350 litri in classe A+++ il consumo è di 0,27 euro al giorno. Se classe scende a B, il consumo sale 0,92 euro ma può arrivare anche a 1 euro al giorno. Considerando che rimane in funzione 24h al giorno; un frigorifero da 350 litri con congelatore integrato, in classe A, comprato più di due anni fa, costa in bolletta 142 euro l’anno.

Forno

Una cottura al forno costa fra 46 centesimi (classe A+) e 73 centesimi (classe b)

Lavatrice

La forbice per fare una lavatrice va da 53 centesimi (classe A+++) a 88 per i modelli che consumano di più.

Asciugacapelli e tostapane

Asciugarsi i capelli dieci minuti con un modello da 2mila watt, si legge nella ricerca, in bolletta pesa per 22 centesimi. Cinque minuti di tostapane acceso valgono invece 5 centesimi.

Tv – router e smartphone

Spiega Facile.it che mantenere accesa una televisione led da 40 pollici costa fra 3 e 12 centesimi. Il router del wi fi, generalmente sempre acceso, consuma circa 13 centesimi al giorno, una cinquantina di euro all’anno. Infine c’è lo smartphone, ma il costo per per caricarlo è trascurabile.

Condizionatore

In ultimo troviamo il condizionatore che va da un costo di 40 centesimi per un ora di accensione per le classi A+++ a 69 per le classi di efficienza energetica più bassa.

La classifica degli elettrodomestici energivori

Questa la classifica degli elettrodomestici che consumano di più, con i loro rispettivi costi medi orari, a settembre, secondo Selecta.

Stufetta elettrica (2 kw, 0,90€/ora)

Bollitore (1,6 kw, 0,73€/ora)

Asciugacapelli (1,6 kw, 0,72€/ora)

Friggitrice ad aria (1,5 kw, 0,68€/ora)

Piastra per capelli (1,3 kw, 0,59€/ora)

Asciugatrice (1,2 kw, 0,53€/ora)

Ferro da stiro (1 kw, 0,45€/ora)

Forno elettrico (0,9 kw, 0,42€/ora)

Aspirapolvere (0,8 kw, 0,36€/ora)

Condizionatore (0,7 kw, 0,32€/ora)

Lavatrice (0,3 kw, 0,14€/ora)

Lavastoviglie (0,3 kw, 0,11€/ora)

Partiamo dalla base: prima di tutto sarebbe bene possedere tutti elettrodomestici di classe energetica alta, perché consumano molto meno a parità di utilizzo. Secondo poi è bene sapere che l’elettrodomestico più energivoro che abbiamo in casa è la stufetta elettrica, che mediamente consuma 2 kw all'ora. Il prezzo medio orario relativo al suo utilizzo, ovvero il costo in bolletta, varierà in base al tipo di contratto e al gestore. Prendendo a riferimento le tariffe attualmente in vigore, destinate a salire con l'aggiornamento del 1° ottobre 2022, Selectra - sito web che confronta le offerte dei fornitori di energia elettrica, gas, gli operatori internet di rete fissa e mobile.