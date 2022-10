Zaffiro ed “Nlift” arrivano in Italia con la dottoressa Maschio il trattamento estetico amato dalle star

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La tecnologia si chiama Zaffiro, il trattamento combinato si chiama “NLIFT”: rappresentano l’ultima frontiera in Italia nel campo del ringiovanimento estetico per viso, collo e décolleté. E’ un “lifting della pausa pranzo” in quanto è un trattamento realizzabile in meno di due ore. Ad oggi solamente dieci professionisti in tutta Italia sono in grado di proporre questa tecnologia, che recentemente è stata al centro (anche in Italia) di alcuni post di noti influencer e star dei social, quali la famosissima Paris Hilton: è il nuovo trend per l’anti-age veloce, efficace e sicuro. A proporlo nella Marca Trevigiana è la dottoressa Oriana Maschio, medico chirurgo, esperto nazionale in medicina estetica. E’ il primo medico in tutto il Triveneto ad eseguire il trattamento “NLIFT”, nel suo studio in via Piccinini a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. Arriva dunque anche in Veneto questa innovazione brevettata negli Stati Uniti e perfezionata in Italia dal nome ispirato ad una pietra preziosa, lo zaffiro, appunto. Questo trattamento totalmente indolore ripetuto mensilmente per tre sedute consente miglioramenti duraturi a fronte di un intervento gradevolissimo. Lo stesso, coniugato a nuovi fillers stimolanti inseriti senza dolore con una microcannula, si potenzia e si declina in un'unica seduta; il risultato è immediato e va magnificandosi nel tempo: scaldare dei filler per renderli rigeneranti, una vera vera rivoluzione nel campo della medicina estetica che si chiama NLift. NLIFT è un trattamento biostimolante di ultima generazione per il ringiovanimento duraturo di viso, collo e décolleté. Associa il calore erogato dai raggi infrarossi emesso dalla tecnologia Zaffiro ad un nuovo tipo di filler (gel). Per completare il trattamento sono necessarie solamente un paio d’ore, a fronte di benefici che si prolungano per mesi. A differenza degli altri trattamenti di ringiovanimento, può essere praticato anche d’estate (quando ad esempio il laser non si può usare). “E’ meno invasivo e ha bassissime controindicazioni – spiega la dottoressa Maschio - e a differenza di altri trattamenti coniuga la terapia rigenerativa a quella correttiva, è un protocollo di correzione e rigenerazione che unisce filler stimolanti e tecnologia ringiovanente. Zaffiro è una tecnologia, ben nota negli Stati Uniti e approvata dall’Fda e si sta imponendo sempre più all’attenzione del pubblico anche italiano". La dottoressa Maschio è medico chirurgo, è diplomata alla Scuola internazionale di Medicina Estetica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e lavora nell’ambito della medicina estetica da circa 25 anni. Fa parte della Società Italiana di Medicina Estetica. E’ anche trainer di formazione per medici ( anche su questo protocollo dell’azienda Neauvia lo è) e spesso relaziona ai congressi nazionali e internazionali. Lavora nel suo studio in via Piccinini, dove riceve in prima persona i suoi pazienti. “Parto sempre da una prima visita preliminare, per valutare lo stato di salute generale del paziente – spiega – perché la salute è sempre al primo posto. E soprattutto nel mio studio trovano un medico interessato alla persona nel suo complesso prima di tutto. La ricerca del Bellessere, così abbiamo battezzato il nostro lavoro orientato alla bellezza e al benessere, non prescinde mai dal concetto di cura medica che inizia da una visita atta a formulare una sorta di diagnosi del problema ed impostare un programma di bellessere Benessere personalizzato. Ogni persona è un’opera d’arte e così va trattata”. _____________________________________ SCHEDE DI APPROFONDIMENTO ORIANA MASCHIO - Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Cardiologia, la dottoressa Oriana Maschio dal 1990 al 2021 ha lavorato come Medico di Medicina Generale a Castelfranco Veneto (TV). Si è diplomata al Master quadriennale della Scuola Internazionale di Medicina Estetica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma nel 2008. E’ stata allieva del professor. Carlo Alberto Bartoletti, fondatore della medicina estetica in Italia e della medesima scuola. Ha successivamente conseguito il diploma di Formazione in Medicina Anti-Aging. E’ socia della Società Italiana di Medicina Estetica (SIME) di cui è stata coordinatrice per il Veneto. E’ relatrice nei principali convegni nazionali e internazionali di Medicina Estetica ed Anti-Aging da molti anni e conduce corsi come trainer aziendale su varie tecniche di medicina estetica. Appassionata di arte e letteratura, è autrice di 2 libri di poesie e racconti. Il suo studio di medicina estetica si trova in via Piccinini, 23 a Castelfranco Veneto (TV). Per informazioni orianamaschio.it NLIFT – Trattamento estetico innovativo che associa il calore erogato da raggi infrarossi, tecnologia Zaffiro, ad un nuovo tipo di filler. Questo filler all’acido jaluronico contiene aminoacidi e una sostanza stimolante, la calcioidrossiapatite. Inoltre grazie alle sue speciali caratteristiche, è resistente alle elevate temperature. Il duplice meccanismo stimola in modo potente la formazione di collagene. L’impianto di Stimulate viene effettuato mediante una micro cannula che non può dare ecchimosi. Dopo una pulizia profonda e idratazione transdermica con Waterpeel, mediante un manipolo agli infrarossi viene trattata tutta l’area cutanea, raggiungendo gli strati più profondi. Questo trattamento di ringiovanimento, al contrario di altri, si può fare anche in estate e non ha effetti collaterali. Il suo effetto è immediato, ma si consolida col passare del tempo. La tecnologia è approvata da oltre 10 anni dall’organo americano FDA. Il nuovo protocollo Nlift è diventato un’eccellenza in vari paesi europei, ora praticato da una decina di centri di medicina estetica in Italia.